Torrent convoca un ple aquest dijous a les 17:00 per investir a Turull

Torrent ha convocat el ple d'investidura.





El president del Parlament, Roger Torrent, ha proposat formalment com a candidat per a president de la Generalitat al exconseller i diputat de JxCat Jordi Turull, i ha convocat per a aquest dijous a les 17 hores el ple d'investidura.





Torrent ha programat el ple després de fer una ronda de consultes amb els líders dels grups parlamentaris per telèfon, una via 'exprés' realitzada a última hora d'aquest mateix dimecres i que li ha portat uns 45 minuts.





La seva intenció era fer la ronda de consultes presencialment a partir del dijous, però el procés s'ha precipitat després que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena hagi citat el divendres a Turull i a altres encausats sobiranistes per decidir si els manté en llibertat provisional o si han de tornar a presó.