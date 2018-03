Cifuentes aporta documents sobre el seu màster per avalar que hi va haver un error administratiu

Cifuentes mostra proves sobre la seva Màster.





La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, ha aportat aquest dimecres la documentació sobre el seu màster de la Universitat Rei Juan Carlos (URJC) de Madrid, amb correus de 2014 que acrediten que hi va haver un error administratiu a l'hora de formalitzar les seves qualificacions .





A més, entre la documentació es troben l'acta del Tribunal del Treball Fi de Màster de Cifuentes.





S'hi detalla que el treball d'avaluació amb data 2012.07.02 el Tribunal acorda atorgar la qualificació global de Notable (7,5) a la presidenta de la Comunitat. Aquest document està signat pels tres membres de l'òrgan.





NOTES MANIPULADES





L'exclusiva que publicada per 'eldiario.es' revela que es van manipular les notes de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, en un Màster en Dret Autonòmic de la universitat pública rei Joan Carles (URJC).





La documentació presentada per aquest diari demostraria que quan Cifuentes era delegada de Govern a Madrid li van canviar la nota de 'No presentat' a 'Notable'. A més, aquest canvi va ser realitzat per "una funcionària que no treballava en el servei de postgrau ni tan sols en el mateix campus on s'impartia".





Cifuentes defensa que tot és legal i que va aprovar perquè es va examinar de nou.





No hi va haver una nova matrícula el 2014, quan es van modificar les notes. En únic pagament fet per Cifuente hauria estat el de la taxa per retirar el títol.





EL RECTOR NEGA IRREGULARITATS





Davant d'aquesta polèmica, el rector de la URJC, Javier Ramos, ha donat explicacions en una roda de premsa aquest mateix dimecres. Des de primera hora del matí es va reunir l'equip directiu per abordar la informació publicada per eldiario.es.





Ramos ha negat qualsevol tipus d'irregularitat en les notes de Cifuentes i ha insistit que es tracta d'haver un error en la plataforma informàtica que va ser detectada i solucionada en 2014, dos anys després de curs.