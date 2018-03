Zuckerberg admet que Facebook va cometre errors en la fugida de dades

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, ha admès que la xarxa social va cometre errors en la fugida de dades d'usuaris.





"He estat treballant per entendre exactament el que va passar i com assegurar-me que això no torni a passar. La bona notícia és que les accions més importants per evitar que això succeeixi de nou ja les hem pres fa anys. Però també hem comès errors, i hem de fer un pas endavant", admet Zuckerberg en un escrit publicat al seu perfil de Facebook.





"Anem a investigar totes les aplicacions que van tenir accés a grans quantitats d'informació abans de canviar la nostra plataforma per reduir dràsticament l'accés a les dades i realitzarem una auditoria completa de qualsevol aplicació amb activitat sospitosa", ha explicat.





També ha explicat que van prohibir qualsevol desenvolupador de la plataforma que no estigui d'acord amb una auditoria exhaustiva i que van restringir l'accés a les dades dels desenvolupadors encara més per prevenir altres tipus d'abusos.





CANVIS EN ELS PROPERS MESOS





Zuckerberg ha explicat que desenvoluparan una eina a la part superior de la secció de notícies amb les aplicacions que s'han fet servir i donar així una manera fàcil de revocar els permisos d'aquestes aplicacions a les dades de l'usuari.





Finalment, el fundador de la plataforma ha admès la seva responsabilitat com a creador i reitera que farà el necessari per protegir la comunitat.