14 persones moren cada dia a Europa a causa de la falta d'aigua, sanejament i higiene

Segons Dia Mundial de l'Aigua, que se celebra aquest dijous 22 de març, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha recordat que a Europa moltes persones d'beuen aigua bruta, i moltes ni tan sols s'adonen.





Com a conseqüència, en els 53 països que representen la regió europea per OMS, més de 5.000 persones a Europa moren cada any de malalties diarreiques causa de la falta d'aigua, sanejament i higiene. Això equival a 14 persones al dia.





La gran majoria dels afectats són persones que viuen en zones rurals on sovint no es disposa d'aigua potable neta i segura a les llars.









Les dades de l'OMS (en anglès) mostren que 57 milions de persones a Europa no tenen aigua corrent a casa seva i 21 milions de persones segueixen sense tenir accés als serveis bàsics d'aigua potable.





Aquestes persones han de trobar maneres de tenir un subministrament constant d'aigua. Malauradament, això porta a les persones afectades a caminar durant més de 30 minuts per recollir aigua de pous i deus excavats sense protecció ni control sanitari. Altres depenen exclusivament de les aigües superficials de rius, canals i rierols com la seva font primària d'aigua.





L'OMS assenyala també que gairebé 1,7 milions de persones en 11 països defequen a l'aire lliure a causa per falta de lavabos. Així, els seus excrements acaben en camps, boscos i masses d'aigua obertes.









MALALTIES





Tot això condueix a l'aparició de malalties com el còlera, l'hepatitis A, la legionel·losi i la febre tifoide, i totes elles van ser notificades pels estats membres de la regió europea de l'OMS al Sistema Centralitzat d'Informació sobre Malalties Infeccioses en 2010.





Per exemple, a Sèrbia més del 60% dels sistemes d'aigua en zones rurlaes estaven exposats a la possible contaminació procedent de latrines, clavegueres, ramaderia, conreus, carreteres, indústria, escombraries i altres fonts de contaminació situades a les proximitats.





En el cas del Tadjikistan, el 32% de la població rural no té accés a serveis bàsics d'aigua potable.





Des del 20 de març, el Grup de Treball Europeu sobre Medi Ambient i Salut es reuneix a Bonn, Alemanya, per determinar com pot centrar-se en els compromisos mundials i regionals en matèria de sanejament i higiene de l'aigua i aplicar-los en les agendes polítiques nacionals. Tot això ajudaria a reduir les malalties diarreiques en un 25-35%, segons indica l'OMS.





Des de l'OMS destaquen que "el Dia Mundial de l'Aigua, que se celebra cada any el 22 de març, ofereix l'oportunitat d'advocar per l'adopció de noves mesures per garantir que s'assoleixin els Objectius de Desenvolupament Sostenible relacionats amb l'aigua, el sanejament i la higiene, i que l'OMS treballi a nivell mundial, regional i nacional per reduir les morts i malalties causades per les malalties transmeses per l'aigua i la contaminació de l'aigua, així com per aconseguir l'accés universal i equitatiu a una aigua potable segura , sostenible i assequible per a tots ".









FÒRUM MUNDIAL DE L'AIGUA 2018





Fins el 23 de març també se celebra el Fòrum Mundial de l'Aigua 2018 a Brasília, una trobada internacional en què s'analitza com serà el futur de la seguretat hídrica durant els propers tres anys.





En aquest fòrum s'està abordat, entre d'altres temes, la importància del sanejament per vetllar per la qualitat de l'aigua.





D'acord amb el Consell Mundial de l'Aigua, en el món 2.100 milions de persones encara no tenen accés a sanejament bàsic. Això representa gairebé un terç de la població mundial.





La situació és més greu en àrees urbanes sotmeses al fort creixement de la migració. Encara que el sanejament sigui reconegut pel seu impacte positiu en la salut i l'economia, és una qüestió que no sembla ser prioritària per a les agendes polítiques.





El Consell Mundial de l'Aigua ha iniciat un programa d'identificació i divulgació de sistemes innovadors per al finançament de sanejament bàsic adreçat a ministres i autoritats locals per tal de construir un compromís polític en tots els nivells per arribar a un sanejament segur en 2030.