La provocació dels insensats

Quan tot semblava que les coses podrien canalitzar-se en la política catalana, ve Torrent, president del Parlament de Catalunya i convoca el ple d'investidura, per avançar-se al jutge Llaneras que ha convocat per al proper divendres, al candidat Turull ¿president ja ?, Carmen Forcadell, Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa. Els sis estan citats a fi de practicar la compareixença prevista en l'article 155 de la Llei d'enjudiciament criminal. Una audiència en la qual la Fiscalia i les parts acusadores poden demanar que es decreti presó provisional o llibertat amb fiança.





Aquesta situació pot catalogar-se com una cursa de cent metres llisos dels independentistes. Els seus contrincants: la justícia, el govern, els partits de l'oposició i el sentit comú que tant està faltant en aquest greu i irresponsable desafiament. El lamentable de l'assumpte és que ERC i el mateix president de la segona institució de Catalunya hagin estat els executors d'aquesta decisió més pròpia de Mortadel·lo i Filemó que d'uns polítics seriosos i responsables.





La jugada és mestra: La CUP podria votar Turull - abans no volia al candidat- perquè és un desafiament als jutges espanyols i perquè pensen que la justícia no s'atrevirà a jutjar un president de la Generalitat de Catalunya i ficar-lo a la presó . Esperen que amb aquesta provocació, les institucions internacionals protestin i demanin la llibertat. Situació que al meu entendre no es produirà.





Turull, igual que alguns dels cridats a declarar, tenen tots els números per tornar a l'hotel gratuït, per molt soroll que muntin. Davant d'aquesta situació kafkiana, els Comitès de la República tenen l'excusa perfecta per embolicar-bruna als carrers, perquè els carrers són seves i és on millor es troben, més que en les institucions. S'entenen, perquè són antisistemes.





La provocació, amb l'elecció d'un candidat com Turull que pot anar a la presó, més la convocatòria del ple exprés, l'únic que s'està demostrant és que es busquen màrtirs, que els necessiten per continuar alimentat la mentida del Procés i la falta de sentit comú, responsabilitat i "seny" de tota una colla que l'únic que busca és passar a la història per una cosa que no va si pot ser, com ells bé saben, sense importar-los les conseqüències de tot tipus que les seves accions estan causant a la Catalunya que ells diuen estimar.