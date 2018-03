Podem i les seves consultes "trampes" sobre el futur del partit reobren un debat públic sobre la seva democràcia interna

En les consultes "trampa" a les Assemblees ciutadanes estatal, autonòmiques i locals de Podem es qüestionen sobre diversos aspectes alhora: si el partit ha de presentar a aquestes eleccions, si ho ha de fer en coalició i si s'ha d'usar la paraula 'Podem 'a les paperetes de la candidatura sense poder votar de manera individual cadascuna d'elles. I han saltat de nou les protestes des del intern feia el públic.





Alguns membres de Podem de tot Espanya han arribat a la conclusió que "és absolutament irresponsable votar SI o NO - en aquestes consultes- respecte a totes les possibles coalicions que en els diferents àmbits: municipal, autonòmic i europeu, es puguin anar configurant" . I per això estan realitzant una recollida de signatures per tal de paralitzar aquesta consulta "sense sentit".





Perquè segons afirmen els seus impulsors "òbviament volem que PODEM no sigui" absorbida "per altres formacions polítiques, però la forma en què s'ha decidit realitzar aquesta consulta als inscrits i els propis termes de la consulta, són inacceptables i posa en qüestió l'existència real de la democràcia interna que volem ".





I és que la consulta "trampa" consta de tres preguntes: una per a les eleccions europees, una altra per a les autonòmiques i una altra per a les municipals. No obstant això, dins de cadascuna d'elles es qüestionen sobre diversos aspectes alhora: si el partit ha de presentar a aquestes eleccions, si ho ha de fer en coalició i si s'ha d'usar la paraula 'Podem' a les paperetes de la candidatura.





Et sembla que Podem es presenti a les pròximes eleccions ..... en coalició amb les forces política aliada de l'espai del canvi i amb la paraula Podem formant part del nom de la candidatura?





Agafant l'exemple de la pregunta dirigida a les eleccions independentment sigui realitzada a nivell europeu, autonòmic o local, en aquests tres espais diferenciats es pot observar com, tant si la resposta de l'inscrit és sí o és no, no hi ha possibilitat de respondre als tres aspectes per separat.





A la vista està que la democràcia interna en Podem trontolla per a satisfacció de les seves "forces germanes" disposades a fagocitarles i acollir-los amb afecte en el seu si, per seguir practicant la vella política, "la de tota la vida", amb un rentat de cara únicament extern i gent disposada a treballar en la direcció que "tot sembli que canvia perquè res canviï". Potser creuen els integrants de la cúpula de Podem que les seves bases i la gent del carrer són tontes ?.