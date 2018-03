Cs registra una petició per desconvocar el ple d'investidura de Turull

El grup de Cs al Parlament ha registrat aquest dijous al matí a la Cambra catalana una petició de reconsideració per a la "urgent desconvocatòria" del ple d'investidura de Jordi Turull (JxCat), previst per a aquest mateix dijous a la tarda.





El document, addueix la "manifesta inidoneïtat del candidat" i critica que la convocatòria del ple es conegués dimecres a la nit.





La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha justificat la presentació de la petició de reconsideració perquè creu que l'independentisme no busca investir un president de la Generalitat, sinó "enfrontar a la Cambra catalana amb el Govern d'Espanya i el poder judicial".





En declaracions a Cadena Ser, ha retret al president del Parlament, Roger Torrent, que hagi proposat com a candidat "una persona que està imputada per delictes gravíssims, entre ells malversar diners públics", ja que Turull forma part dels investigats al Tribunal Suprem per la causa del procés sobiranista.





"No estan buscant a un president de la Generalitat, sinó a algú que tingui molt embolic judicial perquè ho inhabiliten després i el fiquin a la presó", ha assegurat la diputada taronja.





Acostades ha donat "per fet que no hi haurà Govern" i ha criticat que la CUP, amb quatre diputats al Parlament, pugui condicionar no només la investidura sinó tota la legislatura, ja que els seus escons són imprescindibles perquè l'independentisme tingui majoria a la Cambra.