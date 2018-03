La CUP avisa que Turull no té assegurada l'elecció

El diputat de la CUP Carles Riera ha criticat que el president del Parlament, Roger Torrent, hagi convocat per a aquest dijous a la tarda el ple d'investidura del diputat de JxCat Jordi Turull ja que, "a més de no tenir garantida la investidura el candidat, activa el rellotge "per a la convocatòria de noves eleccions.





"De vegades sembla que des de determinats sectors de l'independentisme es vulguin disparar al peu i posar-nos més pressió de la necessària", ha lamentat.





Riera creu que, si no se celebra el ple d'investidura, hi ha temps "per intentar arribar a un acord que ens permeti tirar endavant en condicions un procés republicà, que és el que la CUP vol".





Ha advertit que "ara per ara" els quatre diputats anticapitalistes tenen previst abstenir-se en la investidura perquè JxCat i ERC no els han proposat un programa d'Govern republicà, ha dit en una entrevista a TV3.





Així, ha considerat que si els tres grups independentistes arriben a un acord "nítidament republicà", serà més fàcil que els 'cupaires' canviïn el seu sentit del vot i donin suport al candidat proposat.