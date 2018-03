Empresaris de Catalunya alerta de desprestigi institucional a Catalunya

Empresaris de Catalunya ha destacat que l'apropiació de les institucions de manera indeguda per part del separatisme porta a Catalunya a l'desprestigi, segons ha remarcat aquest dijous en un comunicdo.





"Fer servir les institucions de manera injusta, tal com fa el separatisme, denigra les mateixes i porta Catalunya al desprestigi internacional amb les conseqüències econòmiques negatives que això suposa", afegeix.





Per a l'organització, que agrupa més de 500 empreses i directius, "sotmetre a les institucions catalanes com ara la presidència de la Generalitat o al Parlament de Catalunya als interessos polític-tàctics del separatisme converteix a aquestes institucions en joguines en mans dels pèrfids polítics separatista".





El president de Empresaris de Catalunya, Josep Bou, ha destacat que "l'única raó per la qual es convoca un ple de Parlament és causa de l'interès separatista d'avançar-se a una citació judicial fruit d'una insurrecció i que per tant estem davant d'un ple que pot tenir com a resultat que es voti a algú que no tingui capacitat efectiva d'exercir".





Segons l'opinió de Bou, els qui proposen Jordi Turull com a candidat a la Presidència de la Generalitat enganyen la societat i paralitzen l'economia a les portes de Setmana Santa.