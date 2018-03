El Suprem manté Forn i Sànchez a la presó

La sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem ha decidit aquest dijous mantenir a la presó l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn, i a l'expresident de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) i anterior candidat a presidir la Generalitat, Jordi Sànchez, investigats en la causa per rebel·lió que s'instrueix en l'alt tribunal en relació amb el procés independentista unilateral català.





Forn compleix presó preventiva des del passat 2 de novembre a la presó de Estremera (Madrid). La Fiscalia havia demanat aquest dimarts l'excarceració de Forn, sota fiança de 100.00 euros, per no veure indicis de reiteració de delicte i per motius de salut.





La Fiscalia va sol·licitar l'excarceració per "raons humanitàries" a causa de l'"aparició de la tuberculina", que és la prova utilitzada per diagnosticar si existeix infecció tuberculosa.





La Fiscalia també va al·legar que Forn va renunciar el passat 24 de gener a l'acta de diputat "com a mostra de la seva intenció manifesta de cessament la seva activitat política i, amb això, nul impacte del risc de reiteració delictiva", així com la falta de reiteració delictiva derivada de les seves manifestacions i actuacions des que es va iniciar el compliment de la mesura cautelar" de presó provisional".





Malgrat tot això la sala ha considerat que es mantenen les raons que aconsellen la seva permanència a la presó preventiva.





En el cas de Sànchez, la decisió de la Sala penal no ha tingut en compte el manifestat per la seva defensa en la vista d'apel·lació celebrada el passat dia 20, en assenyalar que el diputat de Junts per Catalunya (JxCat) "està disposat" a renunciar en els propers dies a l'acta de diputat per tornar al seu lloc de professor a la universitat. L'endemà el diputat va formalitzar aquesta decisió mitjançant l'enviament d'una carta al president de la càmera Roger Torrent.