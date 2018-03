Barcelona Meeting Point 2018 aposta per la internacionalització del sector immobiliària

Jordi Cornet, delegat especial de l'Estat al CZFB.





La vintena segona edició del saló immobiliari Barcelona Meeting Point (BMP), que es celebra del 25 al 28 d'octubre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, aposta per la internacionalització del sector immobiliari, segons ha detallat l'organització en la seva presentació aquest dijous .





Per al delegat especial de l'Estat del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Jordi Cornet, el saló ha de servir per reivindicar la capitalitat de Barcelona en el sector immobiliari i el protagonisme espanyol com un dels principals països europeus receptor d'inversors estrangeres .





Cornet ha remarcat que el BMP ha de contribuir a "retornar a Barcelona la marca com a ciutat referent immobiliària", així com exposar propostes i solucions que garanteixin que el sector creixi de manera sostenible i accessible per a tota la ciutadania.





El BMP ha indicat que en l'edició d'aquest any esperen superar les xifres obtingudes durant l'any passat: 16.000 visitants professionals, 265 empreses participants, 17 sessions de conferències amb 90 ponents -aquest any preveu arribar als 100 provinents, sobretot, dels Estats Units i Regne Unit -.





El saló també organitzarà una nova edició del Simposi Internacional de BMP, en què s'abordarà els reptes que té el sector immobiliari: com pair la transformació que aquest està registrant i ajudar així a repensar les seves principals productes (oficines, residències i hotels) davant els canvis en els hàbits de consum dels seus usuaris per l'impacte de la tecnologia.





ELS MILENIALS





Cornet ha explicat que la generació milénica ocuparà bona part dels debats que se celebraran en aquest BMP, amb la intenció d'aportar noves idees que permetin solucionar els problemes d'habitatge que afecten a aquesta.





"Barcelona necessita que els milénicos vinguin per atraure talent", ha emfatitzat i ha insistit que s'ha d'oferir habitatge assequible perquè aquests puguin desenvolupar els negocis del futur.





Per la seva banda, el director general de Newland Property Consultants, Fernando Conde, ha raonat que la generació milénica planteja reptes per al sector immobiliari, ja que aquests incideixen en com es dissenyen les residències, en què ha defensat que els milenials opten pel concepte de 'coliving' i que reclamen més connectivitat i comunitat.





DISSENY BARCELONÍ





El saló ha redefinit l'estructura de l'espai en què es desenvolupa al recinte Montjuïc de la plaça Espanya de Barcelona i ho ha fet inspirant-se en el barri de l'Eixample, simulant les illes que configuren el seu pla.





La directora general de l'CBZF, Blanca Sorigué, ha explicat que el BMP vol "visualitzar Barcelona, sobretot, l'Eixample" per demostrar la força que té la ciutat en el sector immobiliari, de manera que els estands s'organitzaran com les illes d'aquest barri, fet que l'organització creu que podrà imitar un passeig per la capital.





La directora general ha afegit que aquest nou disseny -amb una entrada única i dues sortides, i dos espais separats per a la zona del Symposium i la de 'Proptech', i que ha sumat 1.000 metres quadrats més-, ha estat pensat també seguint la organització d'un centre comercial.





No només la ciutat de Barcelona tindrà el seu espai al BMP, sinó que també ho tindrà el seu platja, de manera que Sorigué ha assenyalat que algunes de les sessions del saló se celebraran a la costa barcelonina, amb la intenció de reforçar aquesta proximitat amb la ciutat i el mar.