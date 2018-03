Convivència Cívica Catalana demana honestedat en les dades.





Segons un informe de convivència Cívica Catalana, la inversió estrangera ha patit a Catalunya una caiguda del 40% el 2017 respecte a 2016, passant de 5.138 milions d'euros a 3.093.000.





Així es desprèn de les dades que acaba de publicar el Registre d'Inversions Exteriors del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.





En contrast, en el mateix període de temps, la inversió forana en la Comunitat de Madrid s'ha incrementat en un 25%, des dels 11.641 als 14.521.000 d'euros, quintuplicant a la catalana.





L'anàlisi detallada de les dades permet visualitzar que el mal comportament de la inversió estrangera a Catalunya el 2017 s'ha accentuat en el segon semestre de l'any, coincidint amb els mesos anteriors i posteriors al referèndum il·legal de l'1 d'octubre.





En línies generals, els últims trimestres de l'any sol ser un bon període per a la inversió estrangera pel tancament d'operacions prèvies a la finalització de l'exercici. No ha estat així a Catalunya i en particular, amb la inversió procedent de la Unió Europea.





El quart trimestre del 2017 que es va iniciar amb l'1-O va ser el pitjor últim trimestre de la dècada per a Catalunya pel que fa a inversió estrangera procedent d'Europa. Cal remuntar-se a 2006 per trobar una xifra menor d'inversió de la UE en l'economia catalana.





En el seu conjunt, els inversors procedents dels països desenvolupats (OCDE) s'han reduït en 2017 el seu volum invertit a Catalunya en un 45%, constatant una certa política de transvasament de l'interès inversor des de Catalunya cap a Madrid.





Per exemple, mentre els inversors d'Europa i Amèrica del Nord han reduït de forma notable el seu volum invertit a Catalunya han incrementat les seves inversions en la Comunitat de Madrid en el mateix període de temps en un 41% i 94% respectivament.













Dels deu principals sectors econòmics de Catalunya, en nou es constata una disminució de la inversió estrangera.





Així, per exemple, en el quart trimestre del 2017 s'ha desplomat la inversió estrangera en el potent sector català de la construcció en un 91% o en l'hostaleria, sector cada vegada més rellevant en l'economia catalana, en un 53%.





També es corrobora aquí un transvasament de l'interès dels inversors estrangers des de Catalunya cap a la resta d'Espanya. Així en el sector financer els inversors pràcticament han paralitzat les seves inversions a Catalunya -amb una caiguda del 98% - mentre les han augmentat en un 12% a Madrid.





Des de l'entitat consideren que que el comportament dels inversors internacionals a Catalunya revela una significativa percepció d'incertesa i risc, probablement deguda a la inestabilitat política derivada del procés sobiranista, a la qual s'ha d'afegir l'impacte negatiu de factors impositius i regulatoris.





Convivència Cívica Catalana demana honestedat al govern català en les dades d'inversió estrangera. Així, sostenen que en nombroses ocasions l'executiu autonòmic amaga les xifres oficials del Ministeri quan no li són favorables i publicita de forma marcadament propagandística unes cridaneres xifres d'inversió estrangera d'un diari anglès, segons les quals la regió de Barcelona figuraria pràcticament com la primera regió de tot Europa continental en inversió estrangera, per davant fins i tot de París, Berlín, Madrid o Roma.





Les dades que facilita el govern català són xifres parcials, denuncien des d'aquesta plataforma, i, a més sostenen, que inclouen inversions anunciades però no realitzades i que poden o no dur-se a terme.