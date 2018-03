Turull ofereix una "mà estesa" al Rei i Rajoy i evita parlar de república

Turull ha ofert una mà estesa.





El candidat de JxCat a la presidència de la Generalitat, Jordi Turull, ha ofert aquest dijous mà estesa i "diàleg, diàleg i diàleg" tant al Govern central com al Rei per abordar la situació de Catalunya, i no s'ha referit a la república que va proclamar al Parlament el 27 d'octubre.





En el ple d'investidura a la Cambra, ha demanat que aquest diàleg sigui bilateral i sense renúncia s: "Mà estesa. Per nosaltres no quedarà que hi hagi mà estesa si hi ha la més mínima resposta i esperança de rebre la mà estesa del cap de l'Estat o del Govern espanyol ".





Turull ha matisat que la recerca de diàleg no vol dir caure "en debilitats, ni renúncies", però no ha fet referències a desplegar la república, impulsar un procés constituent ni celebrar una multiconsulta, qüestions que sí que inclou el pacte de Govern que van signar JxCat i ERC.