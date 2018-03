Sabrià (ERC) insta a no perdre "ni un segon" per formar Govern i acabar amb el 155

Sabrià defensa formar Govern per acabar amb el 155.





El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha instat aquest dijous a tots els diputats independentistes a donar suport a la investidura de Jordi Turull (JxCat) com a president de la Generalitat per no perdre "ni un segon" en constituir un Govern que permeti acabar amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.





"Avui hem de posar la primera pedra per desterrar el nou Decret de Nova Planta, i no hauríem de perdre ni un segon", ha defensat en el seu discurs en el debat d'investidura de Turull, després que la CUP hagi anunciat que mantindrà les seves abstencions , impossibilitant la investidura aquest dijous.





"Els republicans necessitem tenir un Govern. No podem anar cap enrere, però tampoc podem renunciar a anar cap endavant, i no podem posar en risc la immensa victòria de l'1-O i la revàlida del 21D", ha advertit.





Ha assegurat que ERC donarà el seu suport a Turull, un suport que és "sincer" encara que acompanyat d'exigència, i ha subratllat la necessitat de treballar junts per acabar amb la intervenció de l'Estat.





"Ni volem ni podem tornar a quedar presoners de les trampes judicials. No volem tornar a entrar en un bucle electoral", ha defensat.