Llarena processa aquest divendres gran part dels investigats per rebel·lió i podria modificar les llibertats sota fiança

Rull, Forn, Romeva, Turull i Borràs arriben a l'Audiència Nacional per declarar





El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que investiga la causa del procés sobiranista a Catalunya, donarà aquest divendres un impuls decisiu al procediment i per això ha citat a totes les parts personades -la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat, l'acusació popular exercida per Vox i les defenses de 22 dels investigats (totes menys els dels sis que romanen fugits)- per comunicar-los l'ordre de processament, que fixarà que conductes delictives s'imputen concretament a cadascun dels implicats.





Poc abans de les 10,30 hores s'ha conegut la notícia que la secretària general i exportaveu d'ERC en el Parlament, Marta Rovira, no s'ha presentat davant el Tribunal Suprem i ha anunciat per carta que s'anirà al "exili".





Entre ells es troben el exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras; l'exconseller d'Interior Joaquim Forn; l'exresponsable de l'ANC, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, tots ells en presó preventiva.





També es coneixeran els càrrecs concrets que pesen sobre l'últim candidat a la Presidència de la Generalitat, Jordi Turull, sobre l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, la exportaveu d'ERC Marta Rovira i contra altres tres membres del Govern cessat: Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa.





Dels sis, solament Turull, Rull i Romeva conserven els seus escons en el Parlmanet. Rovira, Forcadell i Bassa, d'ERC, van anunciar ahir a a la nit al Parlament català que renunciaven als seus escons.





Els sis han estat citats a les 10.30 hores pel jutge perquè es celebrin unes vistillas en què es revisarà la seva actual situació processal, que és de llibertat sota fiança.





Aquesta circumstància podria variar atès que Vox es planteja demanar presó provisional per a tots ells -és gairebé segur en el cas de Turull- i la Fiscalia podria adoptar la mateixa posició ja que al seu dia va demanar el seu ingrés si bé finalment va poder ser eludit amb fiança.





La decisió és clau, ja que els sis citats són diputats al Parlament i d'entrar a la presó haurien de demanar permís a Llarena per poder acudir a les sessions -que inclourien una eventual de investidura- o bé delegar el seu vot.