La CUP dóna per trencada l'aliança amb JxCat i ERC "si del que es tracta és de fer autonomia"

El diputat de la CUP Carles Riera ha assegurat aquest divendres que el seu partit dóna per trencats els pactes als quals va arribar amb la resta de formacions independentistes "si del que es tracta és de fer autonomia".





"Amb aquest procés que ara ens porta a l'autonomia i no a la República no estem d'acord, per tant les aliances les hem de posar en qüestió", ha afirmat en declaracions a Catalunya Ràdio.





Ha considerat que el procés independentista s'ha desenvolupat "amb èxit" fins a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre i de la proclamació de la República el 27 d'octubre, i ha criticat que JxCat i ERC plantegen la nova legislatura al Parlament com autonòmica.





"Si del que es tracta és de fer República, fem noves aliances i poden comptar amb nosaltres pel que faci falta", però els anticapitalistes seguiran abstenint-se en la investidura de qualsevol candidat a la Generalitat que no presenti un programa republicà.





Així, ha recordat que els quatre escons de la CUP estaven disposats a investir Carles Puigdemont (JxCat) al gener perquè "era un candidat que l'Estat no acceptava i era un acte de desobediència", però ha explicat que donaran suport a qualsevol presidenciable que presenti un pla republicà.