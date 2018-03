Dones amb càncer de mama primerenc tenen menys risc de reaparició del tumor en 5 anys

Les dones amb tumors de mama petits, de baix grau, ben definit i amb un perfil genètic que mostra que tenen possibilitats de metàstasi baixes presenten només un risc del 1,4% que el càncer torni a aparèixer en el mateix lloc del tumor original o en els nòduls propers en els següents cinc anys, a la llum d'un gran assaig randomitzat en gairebé 7.000 pacients.





Ho revela l'estudi Mindact presentat al XI Congrés Europeu de Càncer de Mama, que se celebra a Barcelona, i que ha estat defensat pel cirurgià de l'Institut del Càncer de Països Baixos a Amsterdam Emiel Rutgers.





Aquest risc baix de recurrència del tumor s'ha detectat amb independència que les dones passessin per una mastectomia -extirpación de la mama completament o una cirurgia conservadora de la mama en què només s'extirpa el tumor i una part del teixit del voltant seguida de radioterapia en tota la mama.





Rutgers ha afirmat que les troballes impliquen que és possible identificar dones que podrien evitar no només la quimioteràpia després de la cirurgia, sinó probablement també la radioteràpia, uns tractaments tòxics que debiliten el benestar físic i mental de les pacients i la seva qualitat de vida.





"Aquestes troballes demostren que, per a aquestes dones en concret, la conservació de la mama és tan bona com la mastectomia, i el risc de reaparició és tan baix que hauríem de buscar maneres de donar-los menys tractaments agressius", ha dit.





RADIOTERÀPIA





Per exemple, encara que la radioteràpia redueix el doble o el triple el risc de recurrència del tumor al mateix lloc, es pot evitar en algunes pacients, com les de baix risc, i també en algunes dones majors de 50 anys amb tumors petits -de menys de 2 centímetres de diàmetre- que també tenen un risc del 1,4% de recaiguda als cinc anys, segons l'expert.





Entre les 6.693 pacients de l'assaig, 5.470 (82%) van passar per una cirurgia conservadora i 1.223 (18%), per una mastectomia, en funció de les característiques del tumor -grandària, grau, estatus hormonal i HER2, i si hi havia o no extensió de la malaltia als ganglis-.