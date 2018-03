El circ contínua, cada vegada amb un cost major

El desafiament de l'independentisme de l'JuntsxCatalunya, i el seu màxim instigador Puigdemont, de propiciar un ple exprés d'investidura de Jordi Turull no ha sortit gratis. El discurs del candidat C no ha acontentat ni a propis ni estranys. Eren les paraules d'un polític que sap que hi era per complir l'expedient, conscient que era el seu debut i comiat. Coneixedor hores abans que els seus "socis" de la CUP, no li anaven a votar. Va sortir com a perdedor i les imatges de la TV valen més que mil paraules.





L'estratègia ordida pel fugit senzillament es basa en demostrar al món que a Espanya no hi ha democràcia, que l'Estat, el Govern central i tots junts maltracten Catalunya, que urgeix la intervenció internacional per aturar a aquests malvats. El fracàs d'ERC ha estat sumar-se al circ, encara que no estigués d'acord amb el guió de l'espectacle.





La CUP ha estat coherent amb les seves idees, ja venia advertint de quina seria la seva postura. El seu candidat era Puigdemont, el que està més en la seva línia de desobediència a tot el que es posi pel mig. Bé cal dir que la unanimitat entre els cuperos no ha existit, una part d'ella, encapçalada per Anna Gabriel, Fernández i companyia estaven per la investidura "la fi justifica els mitjans", deien en privat. Però ja no manen sobre els seus col·legues i pocs els tenen en compten. És la filosofia de l'agrupació de diferents ideologies que formen la CUP.





A ERC li va sortir cara la seva posició d'ahir. Tres dels seus diputades, totes imputades, Forcadell, Rovira i Bassa, només acabar el ple, van renunciar a la seva acta de diputades, un dia abans de la seva compareixença davant el jutge. Serà també una invitació a que segueixin els seus passos Puigdemont i Comín. A aquests no els fan canviar d'opinió ningú. Cal seguir tirant llenya al foc perquè no s'apagui la flama.





Aquest dissabte segona volta de "investidura", ¿què passarà? Fent conjectures, sense lògica, ja que això pot acabar en unes eleccions el proper mes de juliol. Mentrestant, la gira circense de Puigdemont seguirà per oferir numerets de desprestigi contra Espanya, a costa de tots els catalans, independentistes o no. Puigdemont va superar a Mas, està aconseguint que la ruptura independentista sigui ja un fet evident.