El cas del 3% de Convergència arriba a l'Audiència Nacional

El cas del cobrament de comissions il·legals del 3 per cent per part d'obres públiques quan Convergència presidia la Generalitat de Catalunya arriba a l'Audiència Nacional (AN), que en el repartiment de temes previsiblement ho deriva al jutjat nombre cinc.





Serà aquest jutjat el que estudiarà si admet a tràmit o no el cas, i si s'encarrega d'investigar les comissions del 3 per cent o si tornarà als jutjats del Vendrell (Tarragona).





El cas va arribar al Vendrell fa tres anys i després de la dimissió de Germà Gordó, el jutge Bosch ha decidit inhibir-se a favor de l'Audiència Nacional. L'instructor entén que la quantitat de diners defraudats és tal que el cas mereix ser investigat en l'òrgan nacional que es troba desbordat.





Bosch es va inhibir el passat 8 de febrer, però a dia d'avui cap jutge de l'Audiència Nacional investiga la trama corrupta de CDC.





Aquesta inhibició respon a la petició de la Fiscalia Anticorrupció per entendre que la competència, donats els delictes que s'investiguen i l'àmbit territorial on s'han comès, correspon a aquest òrgan judicial.