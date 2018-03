L’Autoritat Catalana de la Competència reclama a l’Ajuntament de Terrassa el màxim de rigor legal en el procés de municipalització de la gestió de l’aigua

Mina, Aigües de Terrassa ha manifestat el seu màxim respecte envers el requeriment que l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha enviat a l’Ajuntament de Terrassa i en el qual s’exigeix que l’Ajuntament sol•liciti l’informe preceptiu, per a continuar endavant amb el procés de canvi de forma de gestió del servei d’abastament d’aigua en el municipi.





L’empresa creu que aquest requeriment li dóna la raó i posa de manifest les particularitats del servei de Terrassa, que no s’han tingut en compte en els acords adoptats per l’Ajuntament de Terrassa fins a data d’avui.





Així mateix, Mina es compromet, a seguir oferint un servei de qualitat en aquesta quarta pròrroga prevista que sigui aprovada al Ple Municipal, i manté oberta la sol·licitud de diàleg.





Amb aquest objectiu, el passat dia 12 de març Mina va sol·licitar una mediació a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa amb la voluntat que intercedeixi en les qüestions objecte de controvèrsia i que intenti trobar una entesa entre l’Ajuntament de Terrassa i la companyia, davant la preocupació de que l’expedient per a la nova forma de gestionar l’aigua pugui no ser ajustat a dret, amb les incerteses jurídiques que aquesta situació comporta.





Mina vol evitar que un possible litigi jurídic, afecti de forma negativa a tota la ciutadania de Terrassa, els seus interessos i els dels treballadors.





En paraules de Mina: “Terrassa és una ciutat singular en la gestió de l’aigüa diferent a d’altres municipis. Per establir la millor proposta de servei de qualitat per a Terrassa i trobar una solució que sigui satisfactòria per a totes les parts, es requereix diàleg. La municipalització del servei de l’aigua a Terrassa ha estat, des del principi, una decisió política i no pas social. El debat sobre la gestió de l’aigua era inexistent en la ciutadania fins que algun col·lectiu el va promoure”.