Rovira no es presenta davant el Suprem i explica per carta que marxa a l'"exili"

La secretària general i exportaveu d'ERC al Parlament, Marta Rovira, no s'ha presentat aquest divendres al matí davant del Tribunal Suprem i ha anunciat per carta que s'anirà al "exili".





Rovira segueix així els passos de Carles Puigdemont i cinc exconsellers, i de l'ex dirigent de la CUP Anna Gabriel.





En una carta a la militància, Rovira justifica la seva decisió perquè és l'única forma de fer sentir la seva veu i de plantar cara al Govern de PP, "que persegueix a tothom que està a favor de votar i que castiga a qualsevol que intenta canviar el preestablert".





Rovira explica que seguirà com a secretària general d'ERC i que exiliar-se li permetrà "fer de mare" de la seva filla Agnès.





NO TENIA EL PASSAPORT RETIRAT





La número dos d'ERC, que ha fugit d'Espanya, no tenia retirat el passaport ni prohibició de sortir del territori nacional en les mesures cautelars que li va imposar el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena quan la ja exdiputada va acudir a declarar el passat 19 de febrer.





Després de comparèixer com a investigada en la causa contra el procés independentista a Catalunya, el magistrat instructor va ordenar llibertat sota fiança de 60.000 euros i compareixences quinzenals en el jutjat.





Rovira estava citada de nou aquest divendres a les 10.30 hores en el Suprem, on havia de presentar-se a una visteta en la qual ho jutge anava a revisar la seva situació i, per tant, replantejar-se si li enviava a presó provisional.









Rovira és la setena líder sobiranista que emprèn rumb a l'estranger: actualment estan residint a Bèlgica els exmembres del Govern cessat Carles Puigdemont, Lluís Puig, Toni Comín i Mertixell Serret; al Regne Unit l'exconsellera Clara Ponsatí i a Suïssa l'exdiputada Anna Gabriel.





CARTA





Aquest és el contingut íntegre de la carta:





Avui emprenc un camí dur, un camí que, malauradament, tants d'altres que ens precedeixen han hagut d'agafar. El camí de l'exili.





No puc amagar la profunda tristor que sento d'allunyar-me de tanta gent que m'estimo -i que m'estimo molt. De tantes lluites compartides durant tants anys amb persones que els mou un únic objectiu: canviar la societat on viuen. Fer-la més justa. Persones dignes. Deixar de veure els paisatges que m'envolten des de la infantesa, de passejar per les ciutats on he viscut...





Sento tristor, però molt més trist hauria sigut viure silenciada interiorment. Sentir la meva llibertat d'expressió censurada per uns tribunals que intimiden i que apliquen -descaradament- criteris polítics. Cada dia, cada hora sentia la meva llibertat limitada per amenaces judicials arbitràries. No em sentia lliure. No em reconeixia. Aquestes darreres setmanes he viscut dins d'una presó interna.





L'exili serà un camí dur, però és l'única forma que tinc de recuperar la meva veu política. És l'única forma que tinc d'alçar-me en contra del Govern del PP, que persegueix tothom qui està a favor de votar, i que castiga qualsevol que intenta canviar el prestablert i l'establert. Un Govern que està disposat a saltar-se l'estat de dret i les llibertats civils per aconseguir els seus fins polítics.





Tinc una filla, l'Agnès. Les mares sabeu com me l'estimo. I com de fort és el sentiment de donar-li tot el que li pugui donar. L'exili em permetrà fer-li de mare, i s'ho mereix. Molt.





Us vull dir una última cosa. No deixeu que la rancúnia s'apoderi de vosaltres. L'anàlisi d'una realitat anti-democràtica i profundament injusta no ha de donar pas al ressentiment. Contra ningú. Contra res. Només des del respecte i de l'amor cap a tots els ciutadans i totes les opinions bastirem canvis radicals i profunds. Només des del treball conjunt aconseguirem una República per a tots.





Tal com diu l'Oriol, "En aquests dies que vindran, mantingueu-vos forts i units. Transformeu la indignació en coratge i perseverança. La ràbia, en amor. Penseu sempre en els altres. En el que hem de refer. Persistiu perquè jo persistiré. Gràcies per tot el vostre suport. Us estimo". I això és el que farem, Oriol.





Us escric, ara sí, amb sinceritat i llibertat. I és tal com ho podré fer des d'ara com a secretària general d'ERC, un partit que estimo, que ha donat tant al país i que encara ha de donar molt més.





Visca la llibertat, la justícia, la igualtat i la fraternitat. Visca una República catalana per a tothom!





Marta Rovira

Secretària general d'Esquerra Republicana





REACCIONS





El diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián ha defensat la decisió adoptada per la secretària general del partit. "Els que s'escapoleixen són els corruptes, no els demòcrates, que és gent que té tot el dret a fer el que vulgui fer davant un Estat que els persegueix de manera injusta i venjativa", ha sentenciat.









La diputada del Parlament català de CUP Natalia Sànchez ha afirmadoque la decisió de Rovira serveix per "tenir veu" davant la, segons ella, "persecució política i judicial" a Espanya, mentre que el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat que la marxa a l'estranger de Marta Rovira és "una decisió equivocada".





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha mostrat la seva solidaritat amb els regidors d'ERC durant el ple municipal. "Tenim companys d'ERC que sé que ho estan passant malament, i vull mostrar el meu afecte. Més enllà de la discrepància, el meu afecte", ha dit Colau, afectada, quan passava la paraula als grups de l'oposició per debatre l'informe durant el ple, mentre el regidor republicà Jordi Coronas estava visiblement afligit.









El president de Cs, Albert Rivera, ha reaccionat i ha escrit en el seu compte de Twitter: "L'últim colpista que apagui la llum".