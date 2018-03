Llarena processa Puigdemont, Junqueras, Turull, Forcadell, Sànchez, Cuixart i set persones més

El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha decidit aquest divendres processar Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i set persones més.





Es dóna la circumstància que poc abans de conèixer la decisió del magistrat, la secretària general i exportaveu d'ERC al Parlament, Marta Rovira, no s'ha presentat davant el Tribunal Suprem i ha anunciat per carta que s'anirà a l'"exili".





El magistrat ha processat pels delictes de rebel·lió l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras, al candidat Jordi Turull, l'expresidenta de Parlament Carme Forcadell, la número 2 d'ERC Marta Rovira i altres sis exconsellers, a més dels exresponsables de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez i Ömnium Cultural Jordi Cuixart.













No són processats per cap delicte l'expresident Artur Mas, la coordinadora del PDECAT Marta Pascal i l'expresidenta de l'Associació de Municipis per la Independència Neus Lloveras.





SANTI VILA





En l'ordre de processament, el jutge processa a més Els altres 5 exmembrEs del Govern català quan van succeir els fets, Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila i Meritxell Serret, per delictes de malversació de diners públics, i de desobediència.





A Puigdemont, Junqueras i els set consellers processats per delicte de rebel·lió també els processa per malversació, sense perjudici que la seva qualificació pugui incardinar-se en el delicte específic de malversació (article 432 del Codi Penal) o quedar absorbida en el delicte agreujat de rebel·lió amb distracció de cabals públics de la seva legítima inversió contemplat en l'article 473.2 del Codi Penal.





LLARENA: EL DISSENY CRIMINAL DEL PROCÉS SEGUEIX LATENT





El jutge Pablo Llarena justifica el processament de 25 investigats en la causa que instrueix contra el procés independentista a Catalunya perquè el "disseny criminal" del full de ruta que va culminar amb la declaració unilateral d'independència (DUI) pugues no haver-se interromput amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i perquè sembla estar "latent i pendent de represa una vegada que es recuperi el ple control de les competències autonòmiques".





Josep Rull i Jordi Turull camí al TS





Així ho manifesta el magistrat en l'ordre de processament, en el qual adverteix que la causa que investiga suposa "un atac a l'Estat constitucional que, amb la voluntat d'imposar un canvi en la forma de govern per a Catalunya i de la resta del país, integra una gravetat i persistència inusitada i sense parangó en cap democràcia del nostre entorn, més encara per haver-se desplegat aprofitant les facultats polítiques i de govern que la pròpia Constitució atorga precisament per a la garantia dels drets de tots els ciutadans d'aquesta comunitat autònoma i del país".





Per argumentar el processament per rebel·lió, Llarena destaca que aquesta figura delictiva "tracta de preservar els principis essencials d'una convivència democràtica, respecte d'aquells atacs que puguin lesionar de manera profunda als elements més estructurals de la nostra organització política".





Al seu parer, la consumació d'aquest delicte no exigeix aconseguir o declarar de manera efectiva la independència, sinó que esgota el seu contingut material amb la mera realització de la conducta consistent a alçar-se violenta i públicament.





Per al jutge, els fets ocorreguts el 20 i 21 de setembre de 2017 "reflecteixen totes les exigències que s'han identificat per un actuar violent i encara per a la violència".





Exposa que el delicte té una configuració plurisubjetiva o d'intervenció múltiple, que fa de la rebel·lió una realitat delictiva essencialment d'acord amb el repartiment de tasques entre els seus diferents partícips.





Així, considera "evident que la minuciosa ideació de l'estratègia amb la qual pretenia imposar-se la independència al territori, permet considerar que els principals responsables d'aquests fets sempre van haver de representar-se que el procés acabaria recorrent a la utilització instrumental de la força".