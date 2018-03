Rivera: "El procés separatista ha mort"

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha afirmat que el procés independentista català "ha mort" i que l'"enterrament" va tenir lloc aquest dijous al Parlament, en el ple on el diputat de Junts per Catalunya Jordi Turull no va aconseguir recaptar els vots necessaris per ser investit president de la Generalitat.





Després de qualificar de "surrealista" la situació que es va produir en aquesta sessió plenària, en què la CUP va impedir la investidura de Turull al negar-se a donar-li el seu suport, Rivera ha indicat que els partits independentistes estan "trencats i dividits".





"El procés separatista ha mort, s'ha acabat, i ahir va ser part de l'enterrament. Només calia veure les cares dels separatistes", ha manifestat.





En una entrevista de Telecinco, el líder de la formació taronja ha conclòs que al final "l'Estat de Dret ha vençut els que volien trencar la democràcia", encara que ells "no ho vulguin reconèixer". Per això, els ha demanat que actuïn amb "un mínim de seny" i diguin als seus votants que "això s'ha acabat".





En la seva opinió, fins ara no han proposat una candidatura viable perquè "el nacionalisme és victimisme". "No construeix, només destrueix, no proposa, només intenta posar obstacles; no suma la gent, la divideix, i no vol governar, vol trencar Espanya i donar una mala imatge d'Espanya", ha assegurat.





Rivera, que s'ha felicitat que el PP, el PSOE i Ciutadans decidissin activar junts l'article 155 de la Constitució a Catalunya després del "cop a la democràcia", ha pronosticat que "el nacionalisme seguirà sent un problema molt gros per Espanya i per a Europa".





"Que ningú pensi que el futur Govern (català) es dedicarà a gestionar la sanitat, l'educació o el medi ambient", perquè "seguirà pensant en com destruir Espanya", ha afirmat.