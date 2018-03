L'ajuntament de Terrassa fa cas omís a l'Autoritat Catalana de la Competència

L'Autoritat Catalana de la Competència va advertir a l'Ajuntament de Terrassa que demanés l'informe preceptiu per a la municipalització del servei d'abastament en règim de monopoli, mitjançant el sistema de gestió directa i l'Ajuntament ha fet cas omís.





Mina, Aigües de Terrassa ha manifestat el seu màxim respecte cap al requeriment que l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha enviat a l'Ajuntament de Terrassa i en el qual s'exigeix que l'Ajuntament sol·liciti l'informe preceptiu, per seguir endavant amb el procés de canvi de forma de gestió del servei d'abastament d'aigua al municipi.





L'empresa creu que aquest requeriment li dóna la raó i posa de manifest les particularitats del servei de Terrassa, que no s'han tingut en compte en els acords adoptats per l'Ajuntament de Terrassa.





El 12 de març passat Mina va sol·licitar una mediació a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa amb la voluntat que intercedeixi en les qüestions objecte de controvèrsia i que intenti buscar una entesa entre l'Ajuntament de Terrassa i la companyia, davant la preocupació que l'expedient per a la nova forma de gestionar l'aigua pugui no ser ajustat a dret, amb les incerteses jurídiques que aquesta situació comporta. Mina vol evitar que un possible litigi jurídic, afecti de manera negativa a tota la ciutadania de Terrassa, els seus interessos i els dels treballadors.





En paraules de Mina: "Terrassa és una ciutat singular a la gestió de l'aigua diferent a altres municipis. Per a establir la millor proposta de servei de qualitat per a Terrassa i trobar una solució que sigui satisfactòria per a totes les parts, es requereix diàleg. La municipalització del servei de l'aigua a Terrassa ha estat, des del principi, una decisió política i no social. el debat sobre la gestió de l'aigua era inexistent a la ciutadania fins que algun col·lectiu el va promoure ".





Terrassa aprova definitivament la municipalització de l'aigua





Malgrat el seriós advertiment de l'Autoritat Catalana de la Competència aquest dijous el Ple de l'Ajuntament de Terrassa ha aprovat de forma definitiva la municipalització del servei d'aigua amb els vots a favor de PSC, ERC, tec i la CUP que han donat suport a la creació d' l'Entitat Pública Empresarial Local (EPEL), Terrassa Cicle de l'Aigua, per gestionar el servei que fins ara estava en mans de l'empresa Mina Aigües de Terrassa. PP i Cs han votat en contra de la proposta.





Malgrat tot l'actual alcalde s'ha mostrat conciliador amb Mina Aigües de Terrassa, a la qual se li ha prorrogat el contracte per quarta vegada en aquesta mateixa sessió plenària. Vega ha volgut "estendre la mà" a l'empresa concessionària per "arribar a acords que ajudin a portar el procés a bon port", en referència al procés judicial obert.





L'empresa Mina també ha apelat al diàleg tot i que ha manifestat en repetides ocasions la seva preocupació per la nova manera de gestionar el servei i que podria "no ajustar-se" a la legalitat. Amb aquesta muciplización de Terrassa es vol posar finalitzar el contracte amb l'empresa Mina Aigües de Terrassa, la companyia privada que ha prestat el servei a la ciutat des de 1942.