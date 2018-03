Puigdemont alerta a Finlàndia de la "violència" de l'Estat contra el sobiranisme

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha alertat aquest divendres a Finlàndia de la "la força i la violència física" que l'Estat està usant contra l'independentisme i ha apellat al diàleg com a via de solució.





Ho ha fet en una conferència a la Universitat d'Hèlsinki que ha versat sobre 'Una república digital a Catalunya' i sobre com les noves tecnologies van permetre l'organització del referèndum de l'1 d'octubre.





Puigdemont ha reivindicat aquella consulta i la posterior proclamació de la independència, i ha assenyalat que el Govern central va respondre amb un "cop d'estat" a través de l'article 155 de la Constitució i amb persecució judicial.





Ha contraposat aquesta resposta al "pacifisme" que caracteritza el moviment independentista, recordant que s'han produït multitud de manifestacions massives sense incidents.





Puigdemont ha assenyalat que el conflicte solament pot solucionar-se amb diàleg polític i amb un referèndum acordat: "L'única forma de resoldre això és dialogar, iniciar una negociació sense línies vermelles i en un clima de respecte per ambdues parts".





Considera que "hi ha motius per a l'esperança" i que els ciutadans tenen un paper cabdal en la reivindicació de la sobirania catalana, assenyalant que en aquest procés són fonamentals les xarxes socials.





"Sense Twitter, Facebook, Whatsapp, Telegram o Instagram no haguéssim pogut organitzar el nostre moviment ni compartir les imatges de repressió de l'Estat amb el món", ha explicat.





A més, ha assenyalat que gràcies a les xarxes socials també es pot contrarestar "la desinformació que vénen des de l'Estat" per tractar de desvirtuar el procés sobiranista.





MARTA ROVIRA





Puigdemont també ha expressat el seu suport i respecte per la "bona decisió" de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, de no acudir aquest divendres al Tribunal Suprem i de marxar d'Espanya.





Preguntat pels periodistes durant la conferència a la Universitat d'Hèlsinki, ha assegurat que "no hi havia parlat mai amb Marta Rovira d'aquesta possibilitat i, per tant, no ha estat una acció coordinada".





"Entenc que la Marta Rovira vol posar èmfasi en aquesta anomalia democràtica que hi ha i, des d'aquest punt de vista, podrem col·laborar segurament molt més del que hem fet fins ara".





PROCESSAMENT PER REBEL.LIÓ





Sobre la decisió del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena de processar-lo a ell i a altres 12 líders sobiranistes per rebel·lió, ha considerat que "forma part de l'itinerari de la macrocausa general contra l'independentisme".





"Era evident: continua la idea de voler acabar amb l'independentisme", ha lamentat, i ha demanat veure si s'han complert correctament els passos a seguir en aquest tipus de causes.





"S'ha de veure si s'han observat bé els procediments que preveu la llei espanyola i quines accions podem prendre davant aquest processament", ha subratllat.