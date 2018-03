La venda de pisos de luxe a Barcelona es ressent amb la caiguda de l'inversor estranger

La venda de pisos de luxe a Barcelona continua ressentint en els primers mesos d'aquest 2018 a causa de que es tracta d'operacions fiades, per tipologia i preu, al comprador estranger, que ha posposat o cancel·lat la seva decisió d'invertir a la capital catalana.





"Els inversors estrangers estan en pausa, especialment a Barcelona perquè el 'gap' entre el projecte i el comprador local és molt gran", ha dit en roda de premsa el director general d'Amat Immobiliaris, Guifré Homedes Amat, membre de la tercera generació d'aquesta empresa familiar fundada el 1948.





L'inversor estranger apostava fins al moment per Barcelona per tenir la seva segona residència, i els russos, egipcis i els procedents de països del nord d'Europa han estat els més actius per Amat Immobiliaris, que compta amb la línia Amat Luxury.





Encara que 2017 va ser un bon any per a la companyia, alguns factors com la pressió sobre el turista, l'atemptat terrorista d'agost i la incertesa política viscuda a Catalunya des de l'octubre han impactat negativament: "Aquest tipus d'immobles està molt fiat al comprador estranger. Quan aquest baixa ràpidament es ressent el mercat i no hem vist que hagi tornat a venir".





OBRA NOVA





Pel que fa a l'obra nova, el ritme de venda ha estat de vuit immobles al mes, i en les grans comercialitzacions iniciades el 2016 i finalitzades el 2017 s'ha registrat un increment mitjà entre preus inicials i finals d'un 21%.





El preu del metre quadrat a Barcelona varia en funció del districte, amb 6.270 euros per metre quadrat a Sarrià-Sant Gervasi, 6.173 euros a l'Eixample, 3.923 euros a les Corts, 4.926 euros a Ciutat Vella i 4.219 a Sant Andreu.





En altres poblacions de la província de Barcelona el preu per metre quadrat se situa en 3.636 euros a Sant Cugat del Vallès, 3.219 a Sant Just Desvern, 3.084 a l'Hospitalet de Llobregat, 3.001 a Mataró, 2.885 al Masnou i 2.789 a Badalona .





SEGONA MÀ





Pel que fa al mercat de segona mà, els preus dels immobles es situen en una mitjana de 400.000 euros, i la majoria d'operacions que es tanquen són de 300.000 a 450.000 euros.





A més, en aquest mercat i a Barcelona ciutat, des de fa set anys més del 50% de les vendes d'Amat Immobiliaris s'han realitzat a compradors estrangers.





Pel que fa al mercat del lloguer, després de diversos anys de descens, el 2017 van tancar un 16% més de nous contractes i ha estat el primer any dels últims set en que en totes les oficines de la companyia la renda mitjana es va situar per sobre de els 1.000 euros mensuals.