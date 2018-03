Camarena, Damrau, Radvanovsky, Theorin, Beczala i DiDonato, al Liceu

Presentació de la temporada 2018-2019 del Liceu





El Gran Teatre del Liceu de Barcelona ha anunciat aquest divendres una temporada 2018-2019 que tindrà les veus de Javier Camarena, Diana Damrau, Sondra Radvanovsky, Iréne Theorin, Pitor Beczala i Joyce DiDonato, una aposta per accent femení en la interpretació i en la direcció, ha dit en roda de premsa la directora artística del teatre, Christina Scheppelmann.





L'elenc català i espanyol estarà representat per Carlos Álvarez, Celso Albelo, Ainhoa Arteta, Xavier Sabata i Jorge de León; i entre les fites de la temporada destaca l'òpera de gran format 'La Gioconda', que posarà a 238 artistes sobre l'escenari.





La temporada s'inaugurarà amb 'I puritani', de Vicenzo Bellini amb la direcció d'escena d'una "intel·ligent" Annilese Miskimmon, amb direcció musical de Christopher Franklin i un repartiment liderat per Camarena i Pretty Yende.





Scheppelmann ha destacat l'estrena mundial de la història enigmàtica 'L'enigma di Lea', de Benet Casablancas, amb direcció escènica de Carme Portaceli i musical de Josep Pons, amb la interpretació d'Allison Cook.





També ha remarcat 'Les pêcheurs de perles', de Georges Bizet, òpera propera al 'reality show' amb direcció d'escena de la trencadora Lotte de Beer: "És una visió moderna però exòtica", ha dit Scheppelmann, celebrant l'excel·lent elenc de la producció.





Ha dit que "aquestes tres produccions amb directores són aquí per la seva qualitat i creativitat", i ha assenyalat que fa una dècada que les dones tenen més representació a la lírica i que l'òpera, que es programa amb molta antelació, no s'ha pujat al carro del feminisme, sinó que cada proposta s'ha valorat per la seva vàlua.





El teatre tindrà també l'òpera en versió concert 'Hamlet', amb interpretació de Diana Damrau i Carlos Álvarez; 'Candide', de Leonard Bernstein, amb narració de Jordi Boixaderas, i els concerts de Piotr Beczala -amb una selecció de 'Faust'- i Iréne Theorin amb un repertori de compositors nòrdics.





El director musical del Liceu, Josep Pons, ha celebrat l'aposta del teatre pels recitals, amb el concert Memorial Pau Casals i el "passeig" per la tetralogia de Richard Wagner 'L'Anell sense paraules', i ha anunciat l'estrena de un petit cicle de la música de cambra amb quatre concerts, a l'espera que aquest s'ampliï.





Pel que fa al ballet, al Liceu tindrà 'Don Quixot', del Centre Nacional de Dansa (CND) i 'Zaguan i Alento', del Ballet Nacional d'Espanya, a més de la dansa contemporània del Ballet de l'Òpera de Lió, i l'explosió energètica d'IT Dansa.