JxCat, ERC, CUP i comuns aproven una declaració contra la "repressió" de l'Estat

JxCat, ERC, la CUP i els comuns han aprovat aquest divendres una declaració parlamentària per rebutjar la "repressió" de l'Estat contra les institucions catalanes i en suport als encausats pel procés sobiranista.





La iniciativa ha estat rebutjada per Cs, el PSC i el PP: en no tenir així un suport unànime, el text s'ha aprovat en la Junta de Portaveus i no en el ple del Parlament, ja que a l'hemicicle només poden aprovar declaracions que comptin amb l'aval de tots els grups.





La declaració ha estat presentada en roda de premsa al Parlament per Josep Maria Forné (JxCat), Anna Caula, Gerard Gómez del Moral (ERC), Elisenda Alamany (CatECP) i Maria Sirvent (CUP).









El text s'ha aprovat coincidint amb la declaració davant el Tribunal Suprem Pablo Llarena de diversos encausats i que el citat magistrat hagi processat per rebel·lió a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Carme Forcadell, Marta Rovira, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.





Gómez del Moral ha llegit en la roda de premsa la declaració, que constata que "representants electes del poble de Catalunya i d'organitzacions civils han estat citats a declarar i processaments per la seva activitat política i institucional".





I recorda que alguns d'ells estan a la presó des de fa mesos i que uns altres estan en el "exili o s'han vist a renunciar al seu escó per pressions polítiques".





"Defensem la dignitat i la sobirania de la nostra institució i denunciem la intolerable situació de judicialització de la política", alerta la declaració, que afegeix que s'estan vulnerant drets civils i polítics del conjunt de la ciutadania.





SALVAR-SE DE LES "ARPES" DEL PP









Elisenda Alamany ha traslladat tot el suport i solidaritat dels comuns als encausats i ha destacat que és moment d'aparcar les diferències i "estar a l'altura per poder fer avançar a Catalunya enfront de les pràctiques d'involució democràtica del PP i salvar les institucions catalanes de les seves arpes".





Per part de la CUP, Maria Sirvent ha lamentat "les ingerències de l'aparell de l'Estat, amb set de venjança i humiliació cap a tot un poble que defensa els seus drets i llibertats".





Anna Caula ha volgut "denunciar l'assetjament judicial" de l'Estat i ha avisat que no es pot fer callar a tots els catalans, mentre que Forné ha assegurat que l'Estat està utilitzant la justícia per dominar i sotmetre a l'independentisme.