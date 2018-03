Rajoy no és partidari de repetir eleccions a Catalunya

Rajoy assegura que no és partidari de noves eleccions.





El president del Govern, Mariano Rajoy, ha assegurat aquest divendres que no és "partidari" que es repeteixin les eleccions a Catalunya aquest estiu i ha cridat a recuperar la normalitat institucional, econòmica i social en aquesta comunitat.





Això sí, ha dit que "dóna la sensació de vegades que no es vol resoldre el problema" en proposar candidats a la investidura que estan fugits o amb causes judicials pendents.





Davant el ple convocat aquest dissabte per a la segona sessió d'investidura de Jordi Turull, ha dit que espera, a la vista de "els esdeveniments" que es produeixin aquest divendres, que el president del Parlament, Roger Torrent, prengui les decisions "ajustades a dret "com les que hauria de prendre" qualsevol ".





En la roda de premsa posterior al Consell Europeu de Brussel·les, Rajoy ha insistit que Catalunya ha de recuperar la normalitat i ha recalcat que correspon als partits catalans "oferir les solucions de governabilitat" perquè cada un té els seus "competències". "Espero que les trobin a la major celeritat possible", ha manifestat.





Dit això, ha reiterat que estarà a negociar i parlar com ho ha estat "sempre" amb un president de la Generalitat que compleixi la llei.





Davant la decisió de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, de fugir d'Espanya abans de la seva compareixença davant del jutge Pablo Llarena, ha assenyalat que quan la Justícia crida a un ciutadà, "el normal" és comparèixer.





"A partir d'aquí, jo ja ni puc ni he d'entrar en una altra mena de consideracions i motivacions que no em correspon analitzar al meu", ha dit, per afegir després que no té constància d'on està la dirigent republicana.