Abatut el terrorista que va matar tres persones a França

Almenys tres persones han mort per un assalt perpetrat aquest divendres al matí en un supermercat de la localitat francesa de Trèbes, al departament de l'Aude, i al qual ha precedit un atac contra un grup de policies a Carcassona, segons les autoritats, que han atribuït tots dos fets a un mateix home afí al grup terrorista Estat Islàmic. L'atac terrorista ha estat reivindicat per l'autodenominat Estat Islàmic.





Després d'hores de tensió a Trèbes, les forces de seguretat han irromput al supermercat i han abatut el terrorista, identificat com un franc-marroquí de 25 anys i fitxat per possible radicalització, segons l'emissora Franceinfo. També havia estat condemnat per possessió d'armes, informa 'Le Figaro'.





La cadena d'atacs hauria arrencat a mig matí a Carcassona, on s'ha localitzat el cos sense vida d'una persona amb una ferida de bala al cap.





Les autoritats sospiten que es tracta del passatger d'un vehicle que va ser robat pel terrorista i amb el qual aquest s'hauria mogut cap als seus objectius.





Així, amb aquest cotxe suposadament va intentar atropellar també a Carcassona a un grup de quatre policies que feien esport i anaven desarmats.





El conductor va obrir foc a continuació contra els agents i va aconseguir a un d'ells, que va ser evacuat a l'hospital en estat greu tot i que estable.





Entorn de les 11.00 hores, van saltar les alarmes a Trèbes, on un individu va entrar fortament armat -fins i tot amb granadas- en un supermercat situat a una mica més de 6 quilòmetres del lloc del segon succés.





El cotxe trobat a l'aparcament de l'establiment ha permès vincular els incidents, sobre els quals ja ha obert una investigació la Fiscalia antiterrorista.