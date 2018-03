Reaccions a la decisió del jutge del Suprem

Turull, Romeva i Rull tornaran a Estremera.





El candidat a la Presidència de la Generalitat, Jordi Turull, i els exconsellers Raül Romeva i Josep Rull tornaran al centre penitenciari madrileny d'Estremera després de dictar aquest divendres el seu ingrés a la presó el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena.





L'exconsellera Dolors Bassa i l'expresidenta del Parlament català Carme Forcadell faran el mateix a la presó d'Alcalá-Meco, segons informen a Europa Press fonts penitenciàries.





El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que instrueix la causa pel 'Procés' al Tribunal Suprem, ha decretat l'ingrés a presó incondicional dels cinc exconsellers processats. La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha fugit d'Espanya per evitar personar-se davant el jutge.





MOBILITZACIÓ CIUTADANA





La CUP ha cridat a la ciutadania a mobilitzar-se després que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena hagi decretat l'ingrés a presó incondicional del candidat a la Presidència de la Generalitat, Jordi Turull, els exconsellers Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa, i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell davant el risc de fuga i de reiteració delictiva en els delictes.





"Sortim al carrer. Mobilitzem. Fins que totes estiguin lliures! Llibertat presos polítics. Allibereu a tots", han expressat en un apunt al seu compte de Twitter.





El jutge ha decretat presó a petició de l'Advocacia de l'Estat, de l'acusació popular exercida per Vox i de la Fiscalia, que ha argumentat que hi ha risc de fuga en el cas de tots ells i que aquesta circumstància es veu agreujada pel fet que la número 'dos' d'ERC, Marta Rovira, no hagi acudit aquest divendres a la seu judicial després d'haver fugit.





ALBIOL DEMANA desconvocar PLE





El president del PP català, Xavier García Albiol, ha demanat al president del Parlament, Roger Torrent, que desconvoqui el ple d'investidura previst per a aquest dissabte després que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena hagi empresonat al candidat, Jordi Turull (JxCat) .





En un apunt a Twitter, Albiol ha explicat que li ha enviat una carta a Torrent demanant "procedeixi a la desconvocatòria" del ple.





I ho ha fet "un cop conegut que Jordi Turull no podrà assistir al ple d'investidura", convocat per aquest dissabte a les 11.30 hores.





"LEAL A MANDADATO"





Per la seva banda, Jordi Turull ha expressat en un apunt de Twitter que li han ficat a la presó per haver estat lleial al mandat de les urnes i demana que la gent dediqui les seves energies a defensar "pacíficament" la democràcia.









XAVIER DOMÈNECH





El líder dels 'comuns', Xavier Domènech, ha calificiado d ' "intolerable" la decisió del Tribunal Suprem de decretar presó sense fiança per als exconsellers encausats i l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.





Domènech ha demanat una resposta "unitària i trasnversal" davant aquesta decisió i ha qualificat de "tancament repressiu de capítols de la nostra història".





"El que estem vivint avui no pot ser la derrota d'un país", ha expressat.





CCOO CONSIDERA UN "ABÚS" LA PRESÓ INCONDICIONAL





CCOO de Catalunya ha considerat un "abús" que el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena hagi decretat l'ingrés a presó incondicional.





La portaveu de CCOO de Catalunya, Montse Ros, ha assegurat que ni ells ni els exconsellers Oriol Junqueras i Joaquim Forn haurien d'estar a la presó: "Costa molt entendre a la justícia espanyola. Estem consternats i molt preocupats".





"Això no és només un problema de Catalunya. És una situació molt complexa. Hem de pensar molt bé el que fem", ha continuat Ros, que ha expressat tot el seu suport a Turull, Rull, Romeva, Bassa i Forcadell.





PUIGDEMONT PARLA DE VERGONYA





L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha deplorat aquest divendres els empresonaments dels polítics sobiranistes: "L'Estat espanyol antidemocràtic és una vergonya per a Europa".





Puigdemont ha assegurat que els empresonaments són ideològics i ha constatat que es produeixen "el dia que l'ONU exigeix a Espanya que respecti els drets de Jordi Sànchez".





CUIXART ENALTEIX LA SEVA DIGNITAT





El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha reivindicat aquest divendres que la dignitat dels nous presos sobiranistes "és més alta que qualsevol mur".





"Volguts Carme, Dolors i Marta. Volguts Jordi, Josep, Raül. La vostra dignitat és més alta que qualsevol mur", ha dit Cuixart -també empresonat- en un tuit.





El jutge ha decretat presó incondicional del candidat a la Presidència de la Generalitat, Jordi Turull; els exconsellers Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa, i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell.





FORCADELL





L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha expressat que té la consciència tranquilla, i que per molt que els manin a presó, no poden tancar les seves idees.





ROMEVA





El exconseller d'Exteriors, Raül Romeva ha lamentat no poder celebrar l'aniversari de la seva filla al costat d'ella i també ha manifestat tenir la "consciència tranquilla".