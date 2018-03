Ordre de detenció per Rovira i la resta de fugits menys Gabriel

Rovira al ple d'investidura fallit.





El magistrat del Tribunal Suprem que investiga els fets relacionats amb el 'Procés', Pablo Llarena, ha dictat ordre de detenció internacional per la secretària general d'ERC, Marta Rovira, després que aquesta no hagi acudit a la citació judicial d'aquest divendres.





Llarena també ha reactivat les ordres de detenció per a la resta de fugits, entre els quals es troba l'expresident català Carles Puigdemont.





El jutge que instrueix la causa del 'Procés' adopta aquesta mesura després d'haver sol·licitat la Fiscalia i l'acusació popular que exerceix el partit Vox a la vista celebrada aquest matí.





La número 'dos' d'ERC estava citada a les 10.30 hores juntament amb l'excandidat a la presidència de Catalunya Jordi Turull, l'expresidenta del Parlament català Carme Forcadell, i els tres exconsellers Josep Rull, Raül Romeva i Dolors Bassa, per a qui el jutge ha acordat el seu ingrés a la presó per risc de fuga i reiteració delictiva. No obstant això, la dirigent independentista ha comunicat per carta la seva intenció de no acudir i partir al "exili".





L'única investigada fugida per la qual no s'ha adoptat aquesta ordre de crida i cerca és Anna Gabriel, que s'ha amagat a Suïssa, i la raó és que a l'exdiputada de la CUP únicament se li imputa un delicte de desobediència, molt llunyà a la gravetat de la rebellió que se li imputa a la resta.





D'altra banda, el jutge reactiva les euroordres i les ordres de detenció internacional que havia dictat l'Audiència Nacional contra Puigdemont i els seus exconsellers Clara Ponsatí, Lluís Puig, Toni Comín i Meritxell Serret, que van fugir a Bèlgica a finals del passat mes d'octubre.





Llarena les havia desactivat poc després d'assumir la causa per rebel·lió, sedició i malversació de cabals públics, en considerar que existia risc que fossin extradits per delictes molt menors.