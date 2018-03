Aquesta és la situació actual dels investigats pel 'procés'

Puigdemont està fugida a Bèlgica.





El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que instrueix la causa pel 'Procés' al Tribunal Suprem, ha decretat l'ingrés a presó incondicional de l'candidatoa la Presidència de la Generalitat, Jordi Turull, els exconsellers Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa i l'expresidenta del Parlament català Carme Forcadell.





Alguns dels investigats pel 'Procés' es troben fora d'Espanya. Es tracta de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret i Clara Ponsatí, que van fugir al costat del expresident a Bèlgica.





L'exdiputada de la CUP Anna Gabriel també fujo a l'estranger el passat 17 de febrer, concretament a Ginebra (Suïssa), i l'última a marxar d'Espanya ha estat la secretària general d'ERC Marta Rovira aquest divendres.





A la presó es troben el exvidepresidente Oriol Junqueras, l'exconseller de l'Interior, Joaquim Forn, els exresponsables de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, Turull, Romeva, Rull, Bassa i Forcadell.





EL "DISSENY CRIMINAL" CONTINUA "LATENT" MALGRAT DE L'155





El jutge Pablo Llarena justifica el processament de 25 investigats en la causa que s'instrueix contra el procés independentista a Catalunya perquè el "disseny criminal" del full de ruta que va culminar amb la declaració unilateral d'independència (DUI) pot no haver-se interromput amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i perquè sembla estar "latent i pendent de represa una vegada que es recuperi el ple control de les competències autonòmiques".





Així ho manifesta el magistrat en l'acte de processament, en què adverteix que la causa que investiga suposa "un atac a l'Estat constitucional que, amb la voluntat d'imposar un canvi en la forma de govern per a Catalunya i de la resta del país, integra una gravetat i persistència inusitada i sense parangó en cap democràcia del nostre entorn, més encara per haver-se desplegat aprofitant les facultats polítiques i de govern que la pròpia Constitució atorga precisament per la garantia dels drets de tots els ciutadans d'aquesta comunitat autònoma i del país ".





Segons Llarena, aquest atac "pot estar en desenvolupament" i pot seguir amb un "relleu en els seus protagonistes" ja que això és el que es va dissenyar en el 'Llibre blanc de la transició nacional de Catalunya' del procés independentista.





Aquest text, que el magistrat recull en el seu acte, preveu que en el cas "extrem" que se suspengués l'autogovern, aquesta suspensió no pot tenir caràcter indefinit ni definitiu, de manera que "la voluntat popular i la voluntat institucional podrien seguir manifestant- un cop recuperada l'autonomia i el funcionament ordinari de les institucions ".





De fet, en un altre moment del text, recorda que les mobilitzacions per la independència s'han anat succeint a Catalunya malgrat el "relleu" dels que van assumir inicialment l'empenta de la secessió tant al Parlament, la Generalitat com a les organitzacions sobiranistes .