Una sentència pionera a Espanya condemna a una empresa per pagar més als homes que a les dones

L'empresa ha d'indemnitzar l'afectada amb 35.000 euros.





Una sentència pionera a Espanya, del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA) ha desestimat el recurs presentat per una empresa en contra d'una sentència que acreditava un tracte "discriminatori" a una treballadora que va arribar a rebre retribucions més baixes que els seus companys homes , pertanyent aquesta al mateix departament i al mateix rang de l'organigrama que ells.





Després del recurs, l'anterior sentència queda confirmada i condemna l'empresa a indemnitzar l'afectada amb 35.000 euros per danys i prejudicis.





L'empresa demandada presta serveis administratius de gestoria en la tramitació d'expedients d'operacions financeres concertats.





Tal com apunta la sentència, l'afectada va començar a treballar per aquesta empresa al desembre de 1994, ostentant la categoria de "professional d'oficial primera". Més tard, el 1996, va ser nomenada responsable del departament d'Administració de la demandada.





L'organigrama de càrrecs i departaments de l'empresa en qüestió hi ha quatre prefectures o responsables de departaments, una Secretaria Tècnica i la Gerència, de la qual depenen jeràrquicament tots els responsables de departaments. Tots els departaments estan ocupats per homes, excepte el de Finances que l'ocupa l'afectada i que té aquesta denominació des de l'any 2009, ja que abans es denominava "departament d'Administració".





L'any 2003, després d'un "procés de reestructuració de l'empresa i la implantació d'un nou organigrama", la categoria professional de la dona afectada va quedar enquadrada en "Oficial de primera". La sentència explica que les retribucions que van venir percebent tots els responsables de departament, fins a febrer de 2017, estaven composta per dos conceptes: salaris i incentius.





Sobre això, argumenta que l'empresa demandada no comptava amb cap sistema de fixació d'incentius, de manera que l'abonament de les quantitats a percebre per cada responsable emana d'una "decisió unilateral i discrecional de l'empresa" a través del gerent.





Pel que aclareix la sentència, els responsables de departament si van percebre un complement retributiu durant les situacions d'incapacitat temporal fins a arribar al cent per cent de les seves retribucions, mentre que aquest complement se li "va denegar" a l'afectada durant el temps que va estar incapacitada per treballar el març del 2017.





A més, la sentència narra que l'any 2014, l'empresa va acordar amb els treballadors, la reducció dels incentius per a aquest any, a causa de "que la situació de l'empresa no era òptima" i que per als anys següents "s'aniria recuperant aquesta reducció ".





Al gener del 2016 l'afectada va observar que era "l'única" dels seus companys que no va experimentar un increment retributiu similar al d'ells en aquests anys, passant a percebre retribucions sensiblement inferiors.





COMIAT





Després d'haver-se adonat, la dona es va dirigir als seus superiors per preguntar-los sobre els motius que justificaven aquestes diferències, "sense que consti que tingués resposta a les seves preguntes".





Al maig de 2017 la treballadora va ser acomiadada de l'empresa demandada. Les actuacions es van iniciar al juny del mateix any, quan la denúncia va tenir entrada en el Jutjat Degà i va dictar una sentència que va ser recorreguda per l'empresa demandada.





La sentència d'instància va declarar la vulneració del dret de l'afectada a "no patir discriminació salarial per raó de sexe", declarant la "nul·litat radical de tal comportament empresarial per discriminatori i contrari al principi d'igualtat"; condemnant a l'empresa demandada a restituir el dret de la dona a percebre, des de gener de 2017, un salari anual de 48.950,16 euros, en lloc dels 33.672 euros que es van consolidar.





Finalment, la sentència d'instància condemnava a abonar a la treballadora la indemnització de 35.000 euros pel concepte dels danys i perjudicis soferts per tal improcedent comportament empresarial.





FETS PROVATS





El tribunal disposa que dels fets provats de la sentència recorreguda es desprèn que la dona afectada durant els anys 2014, 2015 i 2016 va percebre unes retribucions "substancialment inferiors" a la dels altres quatre responsables de departament de l'empresa demandada, tots ells homes .





Així mateix, consta que està provat que la quantitat abonada a la treballadora en concepte d'incentiu "era inferior a la satisfeta a la resta dels responsables de departament", existint unes diferències que en els dos últims anys ha arribat a superar els 2000 euros.





Per tant, assegura que és "inqüestionable" que l'afectada va rebre retribucions més baixes que els seus companys homes, de manera que "davant aquests indicis discriminatoris" ha de ser l'empresa la que acrediti aquesta diferència retributiva tot i que, "aquesta justificació no s'ha produït" .





Després tot això, el TSJA ha desestimat el recurs de suplicación que l'empresa demandada va interposar contra la sentència que acreditava un comportament "discriminatori" amb la treballadora afectada que va arribar a cobrar retribucions més baixes que les dels seus companys. Així, la sentència recorreguda ha quedat confirmada i condemna l'empresa a indemnitzar la treballadora.