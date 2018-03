L'ofensiva judicial provoca una crisi de lideratge en una ERC escapçada

Lluís Llach, Oriol Junqueras, Marta Rovira, Carme Forcadell i Raül Romeva (EFE)





L'última decisió del jutge Pablo Llarena d'enviar a presó a Carme Forcadell i Raül Romeva ha suposat un cop dur per a la direcció d'ERC que se suma a la situació d'Oriol Junqueras, també empresonat, ia la de Marta Rovira i Toni Comín fugits de la Justícia.

Després de la investidura fallida de Jordi Turull en el ple del Parlament del passat dijous, Marta Rovira va decidir plantar al Suprem i viatjar a Suïssa. Abans ja havia renunciat al seu escó al costat de Dolors Bassa i Carme Forcadell, amb el que ERC es troba davant d'un horitzó desolador ja que els seus principals referents són a la presó o fugats.

Les conseqüències judicials del referèndum il·legal de l'1-O i la declaració unilateral d'independència han acabat amb les carreres polítiques dels principals dirigents d'ERC i dels rostres cridats a ocupar els llocs més importants de la Generalitat. Tan sols Roger Torrent ha aconseguit sobreviure a les investigacions del Tribunal Suprem, blindat en el seu càrrec de president del Parlament.

Fins fa tot just sis mesos, ERC ocupava més de la meitat del poder institucional de Catalunya i les enquestes dibuixaven una clara tendència a l'alça. Així, mentre el seu líder, Oriol Junqueras, roman a la presó, la seva secretària general i dofí, Marta Rovira, està processada i pròfuga a l'estranger. Processada ia la presó també l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.

Per la seva banda, un altre dels seus actius més importants, l'exconseller d'Exteriors, Raül Romeva, està també processat i empresonat ia la vora de la inhabilitació per exercir càrrec públic. I un altre dels seus rostres amb més projecció interna, l'exconseller de Sanitat, Toni Comín, també pròfug de la justícia, fugit a Bèlgica, està sent pressionat perquè renunciï com més aviat millor a la seva acta de parlamentari. A això se suma l'abandonament de la política activa de l'exconseller de Justícia, Carles Mundó.

D'aquesta manera, el Consell Nacional d'ERC reunit a la nit d'aquest dijous va constatar en quina situació ha quedat el partit. El seu principal actiu polític, Roger Torrent, té destinació institucional per a quatre anys, llevat que hi hagi noves eleccions al juliol. Es dóna per fet que tindrà llavors de fer-se amb les regnes de la formació independentista. El seu altre referent ara serà el portaveu de l'executiva i al Parlament, Sergi Sabral.

Segons revela el diari digital 'ESdiario', fonts del partit donen per fet que, com va passar en el cas del propi Junqueras, que va prendre el relleu de Josep-Lluís Carod Rovira i Joan Puigcercós, els nous referents d'ERC procedeixin de l'àmbit municipal.

Una situació que Gabriel Rufián, diputat al Congrés, ha volgut dissimular tirant d'història i cridant a la calma a les seves bases: "Tinc l'honor de representar un partit amb 87 anys d'història impol·luta, al Congrés dels Diputats, i puc assegurar que hi ha un munt de gent que ho faria molt millor que nosaltres. que ningú es preocupi que el lideratge d'Esquerra està garantit ". No obstant això, el camí no sembla fàcil, sobretot quan a l'horitzó treuen el cap eleccions municipals i europees.