La matinada del diumenge 25 de març a les 02.00 hores seran les 03.00 hores i comença l'horari d'estiu, que s'estén fins a l'últim cap de setmana d'octubre, quan el rellotge tornarà a l'horari d'hivern.





El canvi horari forma part de la Directiva Europea 2000 / 84CE que afecta tots els estats membre de la Unió Europea amb l'objectiu d'aprofitar millor la llum solar a la tarda.





Per tant, el canvi és obligatori i sempre es produeix en les mateixes dates i hores en el conjunt de la UE, de manera que no hi ha la possibilitat que un Estat membre no apliqui aquest canvi d'hora.





A Espanya, aquesta directiva es va incorporar a l'ordenament jurídic nacional mitjançant el Reial Decret 236/2002 d'1 de març.





Al llarg dels anys s'han anat presentat informes i estudis per part de la Comissió Europea i la Direcció General Europea de mobilitat i transports (DG MOVE) en 2014 que apunten a estalvis en el consum d'energia.





Si bé, la Comissió Europea assegura que el consum d'energia no és l'únic aspecte positiu sinó també subratlla altres impactes sobre sectors com el transport, les comunicacions, la seguretat viària, les condicions de treball, les formes de vida, la salut, el turisme o l'oci.









DES DE LA CRISI DEL PETROLI





Segons el Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital el canvi d'hora es remunta a la dècada dels 70, amb la primera crisi del petroli, quan alguns països van decidir avançar el rellotge per aprofitar millor la llum natural del sol i consumir menys electricitat en il·luminació.





Des de 1981 s'aplica com a directiva que es renovava cada quatre anys fins a l'aprovació de la Novena Directiva, del Parlament Europeu i el Consell de la Unió, al gener de 2001, que estableix el canvi amb caràcter indefinit.





Fonts del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, han assenyalat que des de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) no es pot quantificar de manera exacta l'estalvi que suposa el canvi horari.





No obstant això, afegeixen que en els últims anys s'ha estudiat que aquest estalvi potencial podria representar entre un 3 i un 5 per cent del consum elèctric en il·luminació.





Per arribar a aquest estalvi s'ha de realitzar un comportament responsable a la llar a l'hora de prescindir de la il·luminació artificial quan no és necessària, així com utilitzar tecnologies d'estalvi en il·luminació per aprofitament de la llum natural en edificis del terciari i en indústries.





Aquestes tecnologies àmpliament experimentades consisteixen en fotocèl·lules o sensors de llum que apaguen o regulen la il·luminació artificial en funció de la llum natural aportada a la zona, a través de finestres o lluernes.





El portal meterológico eltiempo.es afegeix que el primer país a implantar la mesura va ser Alemanya el 1916 mentre a Espanya el canvi d'hora es realitza des del 1974. En total són 70 països del món els que canvien l'hora, coincidint amb els més industrialitzats excepte Japó. A l'Àfrica la major part de països no ha canviat l'hora.