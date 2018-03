Podemos anul·la la impugnació de la candidatura de Domènech a les primàries del partit a Catalunya

Xavier Domènech al Parlament de Catalunya (EUROPA PRESS)





La Comissió de Garanties Estatal de Podemos ha conclòs que la decisió de la Comissió de Garanties de Podem Catalunya que rebutjava la candidatura del líder dels comuns, Xavier Domènech, a les primàries de Podem és nul·la perquè no és un òrgan competent, han explicat fonts de Podem.

La candidata a les primàries de Podem i senadora Celica Cánovas i l'inscrit Lluís Romanç havien presentat un recurs d'incompatibilitat contra la candidatura de Domènech per considerar que no podia presentar-se a les eleccions internes a la Secretaria General per ser el líder altra formació CatComú.

Així, van presentar dos recursos en el Comitè Electoral i aquest els va rebutjar en no trobar cap incompatibilitat, ja que els documents de Podem fan referència al fet que no es pot presentar a un càrrec de Podem un candidat d'una altra formació que aposti per idees contràries a les que defensa el partit.

A les primàries de Podem s'escull tant al secretari general, com al Consell Ciutadà Estatal --la direcció--, com a la pròpia Comissió de Garanties, de manera que, durant el procés de primàries, l'encarregat de vetllar perquè es compleixin els estatuts i no hi compatibilitats és un Comitè Electoral que es crea per dur a terme aquesta funció.

No obstant això, després de la decisió del Comitè, Cánovas i Romanç van decidir portar a la Comissió de Garanties catalana els seus recursos i aquest òrgan els va donar la raó, per la qual cosa la Comissió de Garanties Estatal s'ha reunit aquest divendres per decidir si la comissió catalana era competent o no i han decidit que no ho és.

L'escrit de la comissió estatal consultat per Europa Press conclou "donar per vàlides i legítimes totes les validacions del Comitè Electoral, entendre que no és competència de la Comissió catalana revisar" les validacions d'aquest comitè, declarar nul·la la seva resolució i legítima la candidatura de Domènech .