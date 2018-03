Sil·logismes troglodítics

Miguel de Unamuno (1864 - 1936)





Comentem avui un article unamunià publicat a l'octubre de 1918, fa un segle. El seu títol: 'La nostra llegenda negra'. Ara es torna a parlar d'ella, però vosaltres (així els deia als meus estudiants) potser no heu sentit res al respecte. Alguns s'han acabat creient alguna cosa que Franco donava a entendre, que ell i els seus repetien una i altra vegada: Franco era Espanya i els que estaven contra ell eren dolents espanyols, els quals formaven la Antiespaña; terrible estupidesa convertida en maldat. Però el nostre país no va néixer, és clar, amb Franco. Aquest article conté paràgrafs interessants, mireu aquest: "He après moltes coses de persones, d'animals i fins de coses, sense que tals persones o animals o coses me les hagin ensenyat. I quan han pretès ensenyar-me, pitjor que pitjor"; això últim implica de pas el rebuig a l'adoctrinament i la confiança en el espontani.

Miguel de Unamuno deplorava els sil·logismes genuïnament troglodítics. I advertia del aguait d'un diluvi de mentides interessades, però també, i molt especialment, del despit col·lectiu "que s'obstinava a atribuir a altres l'origen del nostre mals". Per això demanava que ens protegiéramos i aprenguéssim de tots, sense excepció. Haureu escoltat dir allò de més es va perdre a Cuba, cosa que va ser molt dita. Escolteu, si us plau, aquest paràgraf una mica llarg:

"El cop de 1898 va ser terrible, però no va servir perquè despertés nostre poble, sinó per augmentar el seu malson. Allò era l'últim acte -així se li deia al poble- d'una conspiració del món sencer contra Espanya, a la qual des del segle XVI se li venia perseguint. La mania persecutòria col·lectiva, aquesta trista vesània que ens ha impedit ingressar de ple en la societat de les democràcies civils, aquesta frenopática obsessió que en qualsevol lloc se'ns menyspreava i menyspreava, l'ombrívola quisquillosidad i recelosidad que ha estat la nostra tradició des de fa gairebé quatre segles, això és el que s'ha conreat més a Espanya des de 1898 fins avui. No se'ns ha parlat sinó de la nostra llegenda negra, i parlant d'ella hem anat ennegreciéndola més encara i obstinats en no veure les nostres faltes. I als que dèiem la veritat, per dolorosa que fos, se'ns deia: Això no es pot dir!". Però els espanyols ja deixem el desterrament de la democràcia. Tranquil·litat i endavant, amb intel·ligència, decisió i alegria.