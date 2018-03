El Comitè de Drets Humans de l'ONU demana al Govern arguments sobre Jordi Sànchez

Jordi Sànchez, expresident de l'ANC i diputat, en presó preventiva (EUROPA PRESS)





El Govern estudia la comunicació que el Comitè de Drets Humans de l'ONU li ha remès per informar del registre de la denúncia presentada per l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez, segons fonts governamentals consultades per Europa Press.

El Comitè no és un òrgan jurisdiccional i les seves decisions no són vinculants. De moment, el Comitè ha comunicat a l'advocat de Sànchez el registre de la seva demanda i també a l'Estat espanyol, al qual dóna un termini de sis mesos perquè presenti els seus arguments sobre l'admissibilitat i sobre el fons de la qüestió.

El Comitè també demana a Espanya que adopti "les mesures necessàries" per garantir que Sànchez pot exercir els seus drets polítics, tot i que afegeix que això no implica que s'hagi pres cap decisió sobre el fons de l'assumpte.

Segons el fullet informatiu de la mateixa ONU per a aquest tipus de denúncies, si la queixa compleix els requisits per a ser registrada s'incorpora a una llista de casos per tractar i es transmet a l'Estat perquè faci els seus comentaris, generalment en un termini de sis mesos .

L'examen de la denúncia té dues fases: una d'admissibilitat o requisits formals, i una de fons, i ambdues poden demorar-mesos o fins i tot anys. Com a regla general, es produeixen alhora, per accelerar els procediments, però pot donar-se el cas que primer es decideixi sobre l'admissibilitat.

A més, l'Estat denunciat pot impugnar l'admissibilitat de la denúncia per mitjà d'arguments en els dos primers mesos. En tot cas, sempre es dóna l'oportunitat a l'denunciant de presentar comentaris sobre les observacions de l'Estat part, dins d'un termini establert.

Per valorar l'admissibilitat de la denúncia s'examinen requisits formals, entre ells si la denúncia és compatible amb les disposicions del Tractat o si el Comitè ha de revisar fets i proves de casos resolts pels tribunals nacionals, ja que els comitès no poden actuar com a òrgan d'apel·lació.

També si la denúncia està prou fonamentada, si l'assumpte està sotmès a un altre òrgan internacional o si s'han esgotat tots els recursos disponibles a la jurisdicció interna, "llevat que hi hagi proves suficients que els procediments a nivell nacional han estat injustificadament perllongats o serien clarament ineficaços ".

Als Estats denunciats se'ls demanen les seves observacions tant sobre l'admissibilitat de la queixa com sobre el fons de l'assumpte i, al seu torn, els denunciants poden comentar les observacions de l'Estat.

NO ÉS JURÍDICAMENT VINCULANT





La decisió adoptada pel Comitè es transmet a l'autor de la denúncia ia l'Estat simultàniament i és inapel·lable. Aquest tipus de decisions es considera una interpretació autoritzada dels Tractat de Drets Humans i contenen recomanacions a l'Estat denunciat, però no són jurídicament vinculants.

Si un comitè conclou que s'ha produït una violació d'un tractat, es convida l'Estat a que presenti informació, en un termini de 180 dies, sobre les mesures adoptades per aplicar les recomanacions. Si no ho fa, el comitè estableix un diàleg amb l'Estat membre i el cas roman obert fins que s'adoptin mesures satisfactòries.