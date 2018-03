Rufián assenyala que Puigdemont hauria de facilitar la formació del Govern renunciant al seu escó

Gabriel Rufián, diputat d'ERC al Congrés





El diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián ha opinat aquest dissabte que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont (JxCat) hauria de deixar l'escó del Parlament per facilitar una investidura i la formació d'un Govern a Catalunya.

"Jo dimitiria si depengués de mi la conformació d'un Govern, però no puc decidir per ell. Defensaré qualsevol defensa antirepressiva que tingui i la seva autonomia", ha exposat en declaracions a Rac 1 recollides per Europa Press.

Si deixessin l'escó Puigdemont i l'exconseller d'ERC Toni Comín --els dos a Bèlgica--, ERC i JxCat podrien investir un president en segona votació, malgrat que la CUP mantingui les seves quatre abstencions i segueixi sense avalar al candidat que es present.

És la segona veu d'ERC que s'expressa en aquest mateix sentit, després que aquest divendres el també diputat al Congrés Joan Tardà considera que Puigdemont i Comín han de deixar l'acta: "Cal formar un Govern. Com? Doncs és evident : Puigdemont i Comín hauran de renunciar a l'acta ", va dir.

Després de la marxa de Marta Rovira a l'estranger per no comparèixer davant el Tribunal Suprem, Rufián ha explicat que la secretària general del partit se sent fort: "Que ningú pateixi, perquè segueix sent la secretària general d'ERC i farà el seu treball des d'on sigui" .