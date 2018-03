La Fiscalia de Mèxic acusa el marit de Pilar Garrido del seu assassinat l'any passat

Pilar Garrido amb el seu marit i el seu fill





La Procuradoria General de Justícia de Tamulipas (PGJT), a Mèxic, ha informat aquest divendres que ha presentat una acusació formal contra Jorge Fernández González, el marit de l'espanyola Pilar Garrido Santamans, assassinada l'estiu passat a Mèxic.

La Fiscalia mexicana ha assegurat que compta amb les proves suficients per acusar formalment al marit de Pilar. "És important recordar que la Fiscalia ha passat les seves investigacions mitjançant tots els mètodes científics i tecnològics per sustentar el seu cas", ha indicat en un comunicat.

Un cop presentada l'acusació, el jutge de control ha d'establir una data per a la fase intermèdia del procediment en al voltant de 30 a 40 dies.

La PGJT ha indicat que el judici començarà entre maig i juny un cop conclosa la fase intermèdia i el jutge emeti la seva resolució.

Pilar Garrido, de Massalavés (València) va ser segrestada a Tamaulipas el 2 de juliol de l'any passat quan viatjava al costat del seu marit i en companyia del seu fill, de curta edat. Van ser assaltats per dos homes armats mentre anaven en cotxe.

Setmanes després, la Procuradoria General de Justícia (PGJ) d'aquest estat mexicà va confirmar que les restes òssies localitzades el 26 de juliol en un paratge proper corresponien a la desapareguda. La família va sol·licitar una segona prova d'ADN a Espanya i es va confirmar.

Durant la investigació, la policia mexicana va tractar de corroborar el testimoni facilitat pel marit, que va ser interrogat en qualitat de testimoni quan va presentar la denúncia. A finals d'agost, el marit va ser arrestat a Tamaulipas com a principal sospitós de l'assassinat de la seva dona, segons ha informat el cap Procuradoria i va confirmar la Policia Nacional d'Espanya.

Després el seu ingrés a la presó provisional, la família va assegurar que les proves contra Jorge Fernández no eren "concloents" i la mare es va desplaçar fins a Tamaulipas per portar al nen. La germana va relatar en una roda de premsa que les autoritats mexicanes no els van donar "les suficients proves que demostrin al 100 per cent que el culpable és Jorge" i va agrair a la Generalitat Valenciana que costegés la repatriació del cos de Pilar.