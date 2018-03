Marta Rovira la solidària

Hi ha polítics que no tenen solució. Marta Rovira, en finalitzar la pantomima del ple d'investidura de Turull, va agafar les de Villadiego deixant als peus del jutge Llaneras als seus companys del Procés que havien de comparèixer al dia següent al Tribunal Suprem. La mateixa jugada que al seu dia van fer els fugits a Brussel·les.





En què pensava Rovira ?, sembla que en la seva família, en ella i en ningú més. O potser també és una altra estratègia per seguir caldejant més l'ambient i els ànims dels independentistes?. Només així s'entén l'acte d'irresponsabilitat de la secretària general d'ERC, que deixa així, escapçat al seu propi partit. En semblant fangar s'ha ficat la Rovira i ha ficat als altres.





Els polítics com qualsevol persona -ells més- han de ser conseqüents amb els seus actes i afrontar els efectes dels mateixos. Rovira que ha tingut un paper molt important en tot el Procés sabia perfectament que aquest no arribava enlloc. Creia que la justícia i el govern mirarien per altra banda, com si això fos un joc de nens. La realitat és altra cosa ben diferent. Els resultats s'estan veient i aquests no acaben així.





Uns polítics accepten les seves responsabilitats i altres se'n van a l'estranger "exiliats" diuen ells. La veritat és que marxen per no trepitjar la presó, tenen por. O potser tenen enveja de la capitalització de tot el conflicte que està fent Puigdemont?.





La jornada d'ahir, marca d'una manera més rotunda, el tret de sortida de les mobilitzacions als carrers, aparcant el "pacifisme" que els inductors de tot aquest conflicte deien que eren fins ara. S'entra en una espiral molt perillosa, amb els ànims d'una part de la ciutadania molt exaltats i en aquesta situació, pot passar qualsevol cosa, cap d'elles bona.





Ja han començat els disturbis. De les paraules s'estan passat als fets i els Comitès de la República ja tenen l'excusa perfecta per desenvolupar la seva estratègia de desestabilització als carrers. ¿Kaleborroca, com a Euskadi ?. Els violents aprofitaran l'ocasió per liderar les protestes, com estaven esperant i es veia venir. Aquestes coses mai acaben bé. Algú, de veritat, buscarà una solució ?. O quan pitjor millor per a alguns.





"La llibertat i el poder comporten responsabilitat", deia Jawaharla Nehru