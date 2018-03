Cultius en l'espai: el pas per viure en altres planetes

La tripulació a bord de l'Estació Espacial Internacional ha conreat dos lots de verdures mixtes (mizuna, enciam romana vermella i col tokyo bekana), i ara estan executant dues instal·lacions Veggie simultàniament.





El sistema Veggie (Vegetable Production System) és una petita càmera que proporciona llum i nutrients a les plantes, una cosa així com un petit jardí.





Els organismes creixen de manera diferent en l'espai, des de bacteris unicel·lulars fins a plantes i humans. Però les futures missions espacials de llarga durada requeriran que els membres de la tripulació cultivin els seus propis aliments, de manera que comprendre com responen les plantes a la microgravetat és un pas important cap a aquest objectiu.





L'experiment Veg-03 fa servir la càmera de creixement vegetal Veggie per conrear un tipus de col, enciam i mizuna que es recullen en òrbita amb mostres retornades a la Terra per a la seva anàlisi.





Crèdit de la imatge: NASA





També s'han cultivat flors en l'espai, concretament l'Expedició 46 que va ser liderada pel comandant Scott Kelly, de l'estació espacial internacional, va compartir fotografies en 2015 d'una flor nascuda en l'espai: una flor de zinnia.





Crèdit de la imatge: NASA





Aquest experiment de cultius de floració es va iniciar el 16 de novembre de 2015, quan l'astronauta Kjell Lindgren va activar el sistema Veggie. Amb aquest sistema s'estan aconseguint com hem vist, enciams, cols, flors .... tot un avanç en els cultius en l'espai.





Vídeo d'astronautes menjant enciams en l'espai, són enciams de la varietat Outredgeous, van ser cultivades a la cambra Veggie (Vegetable Production System).





Tot el que s'aprengui d'aquests experiments serà aplicable a una hipotètica missió a Mart, on és important el cultiu d'aliments en òrbita per evitar sobrepès en aliments. Poder autoabastir és la solució per als viatges llargs en l'espai.









Article original publicat en Universo Blog .