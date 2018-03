Els 'Pictures of the Year' premien cinc periodistes espanyols que ha cobert la crisi migratòria

Fotografia de César Dezfuli, guanyador del POY 2018









Cinc periodistes espanyols han estat guardonats pels seus treballs sobre temes migratoris en els Pictures of the Year International (POY) un dels concursos de fotografia i vídeo periodístic més prestigiosos a nivell internacional. Aquest any se celebra el seu 75 edició, sent el concurs més antic del món en aquesta matèria.

Santi Donaire, César Dezfuli, Olmo Calvo, Jaume Alekos i Edu Bayer van presentar les seves imatges de la ruta migratòria de la Mediterrània, dels refugiats abandonats i torturats a Sèrbia i de les víctimes rohingya a Bangladesh que fugen de la "neteja ètnica" que pateixen en Birmania.

Santi Donaire va néixer a Jaén (Espanya) el 1988. Va estudiar les llicenciatures de Periodisme i Comunicació Audiovisual a la Universitat Rei Joan Carles de Madrid. Ha treballat com a fotògraf freelance per a diversos mitjans en els països de l'antiga Iugoslàvia, els territoris palestins, Melilla o Grècia.

César Dezfuli néixer a Madrid el 1991. Autodidacte en fotografia i havent après el seu ofici com a periodista en el seu pas per les redaccions dels diaris '20 Minuts 'i' El Periódico de Catalunya ', actualment treballa com a fotoperiodista freelance, amb el focus en les crisis humanitàries i la política internacional.

Olmo Calvo (Santander, 1982) va començar a fer fotografies d'actualitat al diari 'Molotov', editat per una assemblea propera als moviments socials de Madrid, mentre estudiava el Cicle Superior d'Imatge. En 2004 va ser part del col·lectiu fundador del diari 'Diagonal'.

Jaume Alekos (Madrid, 1985) és un videoperiodista freelance amb base a Espanya. En els últims quatre anys, la seva cobertura de la crisi financera a Espanya i la crisi dels refugiats a Grècia ha estat portada en els principals telediaris espanyols.

Edu Bayer és un fotògraf català establert a Nova York. Amb més de 10 anys d'experiència en el fotoperiodisme i el documentalisme, destaca per la seva visió humanística i intimitat de les seves imatges. És col·laborador habitual en mitjans com 'The New York Times' i 'The Wall Street Journal' i ha publicat el seu treball en mitjans com 'National Geographic'.

Les realitats que representen en les seves imatges parlen de la vulneració d'un mateix dret humà fonamental: el dret d'asil, que està regulat pel Dret Internacional i ha d'estar salvaguardat pels estats.

El reconeixement de reportatges relacionats amb aquesta temàtica és imprescindible perquè se segueixi parlant públicament d'un drama que afecta milions de persones a tot el món, ha afirmat l'organització en el comunicat de guardons

Els POY es van crear a l'Escola de Periodisme de Missouri, a Columbia (EUA), el 1944. Des de llavors i fins a l'actualitat han premiat a centenars de professionals, convertint-se en una referència a nivell internacional.