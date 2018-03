El temps s'estabilitza a partir d'avui però s'espera un front atlàntic a partir de dimecres

Temps assolellat fins dimecres





L'acostament de l'anticicló de Açores per l'oest peninsular donarà lloc aquest dilluns a una disminució de la nuvolositat i cessament de les precipitacions a bona part del país, excepte a l'extrem nord peninsular, on en la primera meitat del dilluns es mantindran les precipitacions freqüents al Cantàbric oriental i Pirineu occidental, tendint a disminuir, segons la predicció especial de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) per a la Setmana Santa.

Aquest diumenge el temporal a causa de la borrasca 'Hugo' remet "clarament", tot i que continuarà el temps en general inestable a la Península i Balears, amb precipitacions, que seran menys probables i més febles i disperses a l'àrea central peninsular. Les precipitacions, que podran ser localment fortes o persistents, fins i tot amb alguna tempesta, al Cantàbric, Pirineus occidentals i Balears, tendiran a anar disminuint al llarg del dia.

Durant els dos primers dies de la setmana, les temperatures pujaran de manera notable en la major part de zones, sobretot dimarts. A més, predominarà el vent fluix de component oest, llevat intervals de fort en el quadrant nord-est peninsular. A les Canàries, situació de alisis, amb intervals de vent fort i possibilitat d'alguna pluja feble al nord.

L'escenari més probable per al dimecres 28 i el dijous 29 marca una tendència a la inestabilització progressiva pel nord peninsular, amb l'entrada de fronts atlàntics que afectaran la meitat nord, estenent les precipitacions de nord a sud al llarg dels dos dies, sent menys probables com més al sud, de manera que no s'esperen al terç sud peninsular i bona part de l'àrea mediterrània i seran més freqüents i intenses a Galícia.

La tendència de les temperatures durant dimecres i dijous és a anar baixant de forma progressiva en la major part de zones, excepte a l'àrea mediterrània, on pujaran dimecres per baixar dijous com a la resta. A les Canàries seguirà la situació d'alisis.

Des del divendres 30 fins al dilluns 2, tot i que la incertesa és més gran, hi ha una tendència a la generalització de l'atmosfera inestable amb precipitacions que afectaran bona part del territori, sent més probables i intenses al vessant atlàntic i Pirineus; i menys en l'àrea mediterrània, amb reaparició de la neu a l'entorn de zones de muntanya. La tendència de les temperatures és a seguir baixant el divendres i dissabte, per recuperar-se diumenge i dilluns.

A les Canàries seguirà la situació d'alisis, tot i que hi ha certa tendència a l'augment de la probabilitat de les precipitacions diumenge i dilluns.