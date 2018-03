El canvi horari d'estiu comporta més desajustos de salut que el d'hivern

El canvi d'horari pot afectar la salut





Aquesta matinada de dissabte 24 al diumenge 25 de març s'ha produït el canvi d'hora de primavera, els dies seran més llargs a l'avançar-els rellotges una hora (a les 2.00 seran les 3.00). Aquesta hora que perd l'organisme "pot provocar petits trastorns de salut, sobretot en el nostre ritme de vigília i somni", assenyala el doctor Eduard Estivill, que adverteix que aquest desajust del son no és generalitzat.

De fet, "només afecten transitòriament a petits grups de població", assenyala. Tot i això, el canvi horari d'estiu comporta més desajustos que el d'hivern ja que "el cos humà té menys dificultats per adaptar-se a un dia de 25 hores que a un de 23", afirma l'expert.

En aquest sentit, el doctor Francisco Valenzuela, neuròleg especialista en Trastorns del Son de l'Institut de Neurociències Avançades de Madrid (INEAMAD) de l'Hospital La nostra Senyora del Rosari, afegeix que són els nens, els majors de 50 anys i les persones afectades per alguna demència els menys tolerants al canvi.

"El que en adolescents i persones de fins a 50 anys sanes pot ser un període d'adaptació de 2 a 3 dies, en persones amb demència, nens i grans pot durar entre 7 i 10 dies", aclareix el neuròleg. En el cas dels nens el motiu és que són més sensibles a aquest canvi horari, encara que en aquest cas es deu al fet que el seu sistema de cicle son-vigília està més immadur; per als altres dos casos, argumenta que el motiu en aquests casos és que la producció de melatonina -substància natural del cos que determina el cicle son-vigilia- disminueix amb l'edat i amb algunes patologia.

ADAPTAR-SE AL NOU HORARI

No es tracta d'un problema que hagi de causar grans problemes a l'organisme, en tots els casos seran simptomàtics i, segons els expert, en el pitjor dels casos pot arribar a durar fins a dues setmanes.

Entre els trastorns que ocasiona dormir una hora menys i adaptar-nos al nou horari, els experts recorden que és possible que es pateixi fatiga; malestar general i gastrointestinal o micció freqüent; irritabilitat; dificultat de la concentració i disminució de l'atenció; ansietat que pot desencadenar en una alteració en la funcionalitat diürna; dificultat per agafar el son i excessiva somnolència diürna.

MANTENIR UNA BONA HIGIENE DEL SON

Per minimitzar-ne els efectes, el doctor Estivill aconsella un canvi esglaonat de rutines dels dies abans, "realitzar un ajust gradual, d'aproximadament 15 minuts al dia durant els 4 dies previs al canvi horari, perquè aquest sigui imperceptible".

Quan no és possible canviar les rutines amb antelació, el doctor Valenzuela aconsella "mantenir una bona higiene del son, evitant les migdiades encara que siguin de curta durada i minimitzant o evitant la ingesta de cafeïna o alcohol i la pràctica d'exercici durant les hores prèvies al inici del son ", i, si és possible," practicar tècniques de relaxació abans de ficar-nos al llit ".

Per agafar el son, cal que el cervell tingui almenys dues hores de desconnexió, de manera que es recomana no fer servir les xarxes socials (WhatsApp, Facebook o Twitter) dues hores abans d'anar a dormir. A més, es recomana mantenir un entorn adequat per dormir, amb bona ventilació, eliminar el soroll i dormir sense la llum a l'habitació; i sopar unes dues hores abans d'anar a dormir i evitant greixos, fregits i menjars amb moltes proteïnes.

Valenzuela destaca que la llum és també un factor determinant en aquest procés. L'increment d'hores de llum provoca que els horaris de aixecar-se i anar a dormir variïn, el que altera l'estabilitat del nostre organisme. Per això l'anomenada "teràpia lumínica" pot ajudar a contrarestar els efectes d'aquest canvi d'horari. Segons assenyala, només cal exposar-se a la llum durant les hores de dia i tractar d'evitar la il·luminació brillant quan hi hagi foscor al carrer. "D'aquesta manera, podrem ajudar a avançar oa retardar el cicle de la son", afirma l'expert.

LA LLUM ÉS UN ELEMENT BÀSIC

El rellotge biològic de les persones està programat per funcionar segons estímuls que rep de l'exterior. La llum és un dels elements bàsics i "els canvis en les hores en què un individu gaudeix de més llum natural influeixen en la seva salut. Als països amb poques hores de llum, la incidència de la depressió és més elevada", explica el doctor Rafael Téllez, neurofisiòleg, psicòleg clínic i responsable de la Unitat del Son de la Clínica IMQ Verge Blanca.

En països amb canvis molt marcats entre els períodes llargs i curts de llum, com passa als països nòrdics, la prevalença és encara més elevada. "En aquests casos, el tractament més efectiu pot ser la teràpia lumínica: una hora i mitja diària davant un llum especial de llum blanca a uns 40-50 centímetres dels ulls. La llum, llavors, inhibeix la producció de la melatonina, la hormona que ens fa agafar el son i, així, alleuja l'estat letàrgic. En molts casos aquest tractament és suficient ", assenyala.

Habitualment, l'augment estacional de les hores de llum es tradueix en una major sensació de benestar. La llum estimula l'organisme: en moltes espècies animals i plantes està relacionada amb un augment de la vitalitat necessària per a la reproducció: la recerca d'aliment, l'aparellament, etc.

"De fet, la llum és un autèntic sincronitzador de tots els cicles que tenen lloc en el nostre cos: hi ha a la retina unes cèl·lules especialitzades que s'encarreguen d'enviar informació a una zona del cervell on es troba el rellotge que posa en hora els processos que ocorren en el nostre cos: és el nucli supraquiasmàtic que es troba a l'hipotàlem. Així es desencadenen una sèrie de canvis químics que afecten sobretot a la glàndula pineal, que fan que s'alliberi serotonina, coneguda com l'hormona de la felicitat, mentre que se suprimeix la producció de melatonina, l'hormona que controla la durada i el ritme de la son ", afegeix.

No obstant això, mentre ens adaptem la primavera pot produir diferents repercussions en l'organisme, tant a nivell físic, anímic-emocional i, com no, en el somni. Quan això es produeix, apareix el que es coneix com astènia primaveral, que no és una malaltia, es més una síndrome que, de fet, pot aparèixer durant tot l'any, però es pot presentar de manera especialment més acusada en aquesta època de l'any .

"Els símptomes habituals de l'astènia són: fatiga generalitzada, somnolència diürna, desmotivació, dificultat de concentració, atordiment, irritabilitat, falta de gana i disminució de la libido", conclou.