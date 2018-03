Artur Mas podria acabar dirigint el Procés i proposar a Elsa Artadi com a candidatura

Artur Mas, expresident de la Generalitat (EFE)





Fonts del govern central assenyalen a Artur Mas com l'inspirador i veritable autor intel·lectual del Procés. Així mateix, creuen que també podria ser el màxim beneficiari avalant per a la Presidència de la Generalitat a Elsa Artadi, una candidata sense xacra judicial i sense l'amenaça de la inhabilitació.

El relat que el jutge Llarena fa dels esdeveniments a Catalunya es remunta a l'origen del Procés per arribar fins a l'1-O i la Declaració Unilateral d'Independència. El magistrat pren com a fil argumental el Llibre Blanc de la Transició Nacional de Catalunya, elaborat a partir de 18 informes redactats pel Consell Assessor de Transició Nacional entre els mesos de juliol de 2013 i juliol de 2014.

Així, l'ordre de processament del magistrat del Suprem basa els seus arguments en aquest document inspirat per Mas i que fixa el full de ruta del procés independentista. El seu desenvolupament, com és sabut, ha portat a processar pel delicte de rebel·lió a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Antonio Comín, Josep Rull, Dolors Bassa, Clara Ponsatí, Joaquim Forn, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell i Marta Rovira, i pel que podrien ser condemnats a 25 anys de presó.

El Llibre Blanc estableix que la independència no és la conseqüència de la manca de negociació amb l'Estat, sinó que, com recull la sentència, "és l'objectiu que pretenia assolir en tot cas, primerament, mitjançant un acord pactat i, en cas contrari , de manera unilateral i forçant el Govern a assumir una situació de fet que buscava crear-se ". Per a això, era indispensable la mobilització popular.

Així, el jutge Llarena es recolza en l'esmentat document i en l'acte de presó incondicional per als líders independentistes cita un paràgraf: "Fins i tot en el cas extrem de suspensió de l'autogovern, aquesta suspensió no podria tenir caràcter indefinit i molt menys definitiu i, per tant, la voluntat popular i la voluntat institucional podrien seguir manifestant-un cop recuperada l'autonomia i el funcionament ordinari de les institucions".

Al seu entendre, en el seu full de ruta, els independentistes ja contemplaven l'aplicació del 155 i planejaven reactivar el Procés un cop recuperada la normalitat institucional a Catalunya. La reiteració delictiva no és, per tant, una hipòtesi del magistrat, sinó part d'un pla establert que s'ha vingut complint des 2014.

D'aquesta manera, Artur Mas apareix com 'cervell gris' del Procés però no està inclòs en la llista de processats del jutge Llarena perquè, segons fonts judicials, no ha tingut una participació directa en els fets que s'investiguen.

Com és sabut, Artur Mas va ser interlocutor de Puigdemont davant de la patronal catalana, conciliador en els pitjors moments de les relacions entre ERC i el PDCat i fins i tot ha mantingut contactes amb la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, encarregada per Rajoy de la gestió política de la crisi catalana.

L'expresident de la Generalitat, inhabilitat pel TSJC com a conseqüència de la seva responsabilitat en la convocatòria de la consulta del 9-N, segueix manejant els fils del PDCat i espera que el desgast de Puigdemont acabi per tornar al partit hereu de CiU el seu protagonisme com a eix central del nacionalisme a Catalunya.

L'entrada a la presó d'altres dirigents com Rull i Turull ha convertit Mas en un referent necessari per a la recomposició de l'independentisme de centre dreta, encara que per a això, ara calgui fer un tàctic pas enrere fins a recuperar les institucions. La seva activitat fonamental segueix sent la política i la seva inhabilitació per exercir càrrecs públics conclou just aquí a un any.

El desacord i la falta de sintonia entre els grups que conformen el bloc independentista empenyen a la seva causa cap a un carreró sense sortida del qual Mas pot emergir com l'home assenyat capaç de posar una mica de seny al Procés sense trair-se del tot. Ja hi ha qui s'adapta a la realitat catalana una vella dita de l'històric líder del PNB, Xavier Arzalluz, mentre els Puigdemont, Rovira o Turull mouen l'arbre, Mas serà qui reculli les nous.