Puigdemont és traslladat a la presó alemanya de Neumünster

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha estat traslladat al centre penitenciari de Neumünster, a l'estat de Schleswig-Holstein, al nord d'Alemanya, després de ser detingut al matí després de creuar la frontera des de Dinamarca, segons ha informat l'agència de notícies DPA.





El vicefiscal general de Schleswig-Holstein, Ralph Dopper, no va voler donar cap dada sobre el lloc on es troba detingut per "raons de seguretat", explica DPA.





Segons el vicefiscal Doepper, el tribunal de Land decidiria dilluns si Puigdemont roman en mans de la policia abans que es resolgui la seva extradició.





Puigdemont ha estat detingut a les 11.19 hores a Kiel, capital de Schleswig-Holstein, prop de l'autopista A7 després que creués amb cotxe la frontera des de Dinamarca per tornar a Bèlgica.





Fonts jurídiques han informat a Efe que l'horitzó penal sembla complicat per Puigdemont tenint en compte la "intensa i fructífera" cooperació judicial entre Espanya i Alemanya en aquesta matèria.





L'arrest de l'expresident Carles Puigdemont obre ara un procés judicial a Alemanya que haurà d'estudiar l'Ordre Europea de Detenció i Lliurament (OEDE), que disposa d'un termini màxim de 60 dies, prorrogables a 90 en casos excepcionals, per decidir si ho extradeix nostre país.





D'altra banda, l a exconsellera Clara Ponsatí prepara el seu lliurament a la policia escocesa, segons ha anunciat la pròpia policia: "Podem confirmar que estem en possessió de l'ordre de detenció europea de Clara Ponsatí. Hem fet gestions per localitzar-la i ara hem contactat amb el seu advocat, qui està preparant el lliurament de la senyora Ponsatí a la policia"





Façana d la presó de Neumünster a on ha estat traslladat Puidemont





DETINGUT A LA FRONTERA ALEMANYA AMB DINAMARCA





L'advocat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, ha assegurat aquest diumenge 25 de març que l'expresident ha estat detingut a Alemanya quan intentava creuar la frontera des de Dinamarca per tornar a Bèlgica.





Es desconeixia el parador del expresident des que divendres passat, quan va abandonar Finlàndia abans d'hora. Puigdemont va voler jugar a la distracció durant tot el cap de setmana. Va voler fer creure que ja es trobava a Bèlgica.

En una publicació al seu compte de Twitter ha assegurat que el tracte "ha estat correcte en tot moment" i que es troba en una comissaria.

Cuevillas ha explicat que Puigdemont tornava a Bèlgica per "posar-se, com sempre, a disposició de la justícia belga" i que la seva defensa jurídica ja està activada.





Aquest mateix matí, el seu advocat deia desconèixer el parador de Puigdemont.









La detenció es va produir al voltant de les 11 del matí a Shuby, al nord d'Alemanya, a 30 quilòmetres de la frontera amb Dinamarca. La policia alemanya interceptava el vehicle en què viatjava Puigdemont, una Renault Space amb matrícula belga, al costat de quatre persones més.





El diari alemany ' Focus' assegura que el servei d'intelligència espanyol tenia localitzat a Puigdemont i quan va sortir de Finlàndia cap a Alemanya va informar a la policia alemanya.





LLIURAMENT A ESPANYA EN 1 O 2 MESOS





Espanya ja ha rebut la notificació oficial de la detenció del expresident, en compliment de la euroorden reactivada pel jutge Llarena.





Puigdemont passarà a la disposició de les autoritats judicials alemanyes, els qui hauran de decidir si ho deixen en llibertat amb o sense mesures cautelars, o si ho manté detingut. La normativa de la euroorden obliga a les autoritats alemanyes a decidir en un termini màxim de 60 dies.





Segons recull la legislació europea, si la persona detinguda manifesta el seu consentiment de lliurament al seu país, aquesta es farà efectiva en un termini de 10 dies després d'haver-se manifestat el consentiment.





En canvi, en els altres casos, la decisió definitiva sobre l'execució de la euroorden hauria de prendre's en un termini màxim de 60 dies després de la detenció.





El Codi Penal alemany preveu penes que van des dels 10 anys de presó fins a cadena perpètua per delictes com els que se li imputen a Espanya a Carles Puigdemont.





VIATGE DE FUGIDA





Fins aquest diumenge, es desconeixia el parador de Puigdemont. Tant el seu advocat com el diputat finès que va organitzar el seu viatge a Finlàndia van assegurar que havia abandonat el país el divendres 23 de març, un dia abans de l'ordre d'extradició.





Puigdemont va abandonar Filandia la nit del mateix divendres. Al llarg del dissabte, les autoritats finlandeses van estar buscant-ho sense èxit, vigilant tots els ports i aeroports del país, després de rebre la euroorden dictada per Pablo Llarena. El expresident tenia uns bitllets d'avió per tornar a Brusselles el dissabte a la tarda.





LA FISCALIA JA TREBALLA AMB ALEMANYA





La Fiscalia es troba realitzant intenses gestions amb la Fiscalia d'Alemanya i Eurojust a fi de posar a la seva disposició tota la documentació i material que es precisi per fer efectiva la euroorden de detenció, segons fonts jurídiques.





El magistrat del Tribunal Suprem que investiga els fets relacionats amb el 'procés', Pablo Llarena, va reactivar aquest divendres les ordres europees i internacionals de detenció per a Carles Puigdemont, així com els exconsellers que van fugir amb ell a Bèlgica -Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxel Serret i Lluís Puig-.









REACCIONS

























La nova portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha afirmat que "no té cap sentit una extradició per delictes inventats que evidencien persecució política". Ha dit que s'està treballant per una resposta "coordinada, pacífica i àmplia en la línia del front comú pels drets civils i polítics". "Expectants davant la situació del President @KRLS Puigdemont a Alemanya", ha afegit.





La crisi política a Catalunya "no se solucionarà amb detencions, presons i judicialitzant la política", ha afirmat a Buenos Aires el secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, sobre l'arrest a Alemanya de Puigdemont. En declaracions als periodistes, Iglesias ha dit que la solució passa per "seguir apostant per vies democràtiques, per l'empatia, pel sentit comú i pel diàleg, però la judicialització de la política no servirà per resoldre la situació de Catalunya".





També el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez s'ha pronunciat sobre aquest tema: "Vivim en un Estat social i democràtic de dret a Espanya i a Europa. Ningú està per sobre de la llei. Respecto les decisions judicials i dono suport a les forces i cossos de seguretat. Dins de la Constitució està la política, fora no res".