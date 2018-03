El sindicat de Mossos nega l’ús de pilotes de goma en les concentracions de divendres

Agentes de la Brigada Móvil de los Mossos d'Esquadra





El sindicat USPAC de Mossos d’Esquadra ha emès aquest dissabte un comunicat amb el que vol fer unes puntualitzacions davant de certes publicacions a les xarxes sobre si els mossos tenien pilotes de goma.

Així, la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (USPAC) vol traslladar el seu suport a totes les unitats que van ser mobilitzades el divendres 23 de març, per a mantenir la seguretat en les diferents concentracions d’arreu de Catalunya. “La policia és l’encarregada de preservar l'ordre públic i la protecció dels drets dels ciutadans”, diu el text.

Davant de certes publicacions a les xarxes sobre si els mossos tenien pilotes de goma, el sindicat vol puntualitzar que “les pilotes de goma estan retirades, des de la resolució del parlament prohibint-ne el seu us. Ni les ARRO ni la BRIMO, disposen d’aquest material”. El comunicat detalla que les pilotes van ser substituïdes per llançadores de 40mm, amb munició FOAM, molt més precises.

D’altra banda, l’USPAC explica que “les escopetes de calibre 12, per la seva polivalència en quant a munició i altres, estan operatives a dia d’avui i, més estant en nivell 4 d’alerta terrorista. També serveixen, amb el “brocall”, per llançar altres materials disponibles de dotació com serien els pots de fum o lacrimògens (pràcticament no utilitzats)”.

El sindicat assenyala que “les escopetes amb els impulsors, permeten la utilització de l’eina com és les salves detonadores. El dia 23 no es va llançar cap pilota”. I puntualitza que “les escopetes de repetició calibre 12, també, poden portar munició amb bala, per ja és per actuacions antiterrorista o de S.C,... però mai d’ordre públic”.

El comunicat afegeix que “el llançament d’impulsors/salves, tot i semblar que es llancen pilotes, forma part de les ordres reconegudes en els protocols d’actuació i moviments operatius en les actuacions d’ordre públic. No són lesives”. El document detalla que “de dotació ha quedat "munició impulsora", que no és altra que una munició detonant, sense projectil. Aquesta, anteriorment era la que impulsava les pilotes de goma, ara retirades”.