Jair Domínguez, col·laborador de TV3, diu que "hi haurà morts" per aconseguir la República catalana

Jair Domínguez, un dels presentadors del programa 'Està passant', de la televisió pública catalana TV3, assegura que "hi haurà morts" per aconseguir la República catalana.





"Hi haurà morts. Hi haurà morts i serà terrible perquè, en el fons, no ens agrada la violència. Però ens han portat al límit i ara per fi hem descobert que la república no es construeix amb llacets i manifestos, sinó amb sang i foc ".













No és la primera vegada que Domínguez és protagonista de la polèmica. Al programa de Canal 33 'Bestiari il·lustrat' va disparar contra el rei Joan Carles I o contra l'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet.